$!Canirac y Coepriss firman convenio; restaurantes afiliados recibirán capacitaciones y descuentos del 50%

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración que permitirá a restaurantes afiliados acceder a capacitaciones especializadas, acompañamiento técnico y descuentos del 50 por ciento en distintivos y certificaciones sanitarias.

Durante el acto protocolario de este miércoles, la presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, destacó que este acuerdo fortalecerá la profesionalización del sector restaurantero y contribuirá a elevar los estándares de calidad e higiene en los establecimientos.

“Este acuerdo representa acompañamiento, orientación y prevención, elementos que alzas el fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y elevar la calidad de los servicios que ofrecemos”, expresó.

Por su parte, la comisionada estatal de Coepriss, Beatriz Aguilar Monroy, explicó que mediante este convenio los agremiados podrán acceder a cursos sobre manejo higiénico de alimentos, orientación técnica y facilidades para obtener el distintivo sanitario que acredita el cumplimiento de la normatividad vigente.