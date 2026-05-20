$!Canirac y Coepriss firman convenio; restaurantes afiliados recibirán capacitaciones y descuentos del 50%

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración que permitirá a restaurantes afiliados acceder a capacitaciones especializadas, acompañamiento técnico y descuentos del 50 por ciento en distintivos y certificaciones sanitarias.
Durante el acto protocolario de este miércoles, la presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, destacó que este acuerdo fortalecerá la profesionalización del sector restaurantero y contribuirá a elevar los estándares de calidad e higiene en los establecimientos.
“Este acuerdo representa acompañamiento, orientación y prevención, elementos que alzas el fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y elevar la calidad de los servicios que ofrecemos”, expresó.
Por su parte, la comisionada estatal de Coepriss, Beatriz Aguilar Monroy, explicó que mediante este convenio los agremiados podrán acceder a cursos sobre manejo higiénico de alimentos, orientación técnica y facilidades para obtener el distintivo sanitario que acredita el cumplimiento de la normatividad vigente.
Detalló que dicho distintivo tiene vigencia anual y brinda mayor certeza a los consumidores al identificar que el establecimiento ha sido previamente verificado y cumple con estándares sanitarios elevados.
Señaló que el convenio busca fortalecer la prevención de riesgos sanitarios y fomentar la mejora continua en un sector que genera empleo e impulsa la economía local.
“Hoy reafirmamos la importancia de que el crecimiento económico vaya siempre acompañado de responsabilidad, profesionalización y compromiso con el bienestar de las familias sinaloenses”.
Actualmente, Canirac Culiacán cuenta con 160 afiliaciones, aunque una misma empresa puede representar varias sucursales registradas ante la cámara.