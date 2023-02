Por otro lado, María del Refugio Delgado Hurtado, quien vende el tradicional dulce en el pasillo del Mercado Gustavo Garmendia en Lonchería Zenaida, comenta que ha sido difícil mantener el negocio en la actualidad, pues las ventas no fluyen como espera, y la preparación del postre es poca.

“Está solo. Los clientes, gracias a ellos es que ahí la llevamos, pero no hay la venta que nosotros esperábamos. Ahorita está muy difícil porque la gente casi no tiene dinero y no se vende mucho, hacemos poquita nada más”, apunta.

María del Rosario expresa que el consumo de la capirotada es una tradición que podría llevarse a cabo en cualquier fecha, pero por cuestión de costumbres es un postre exclusivamente típico de la Cuaresma.