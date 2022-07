Caso de Luis Enrique está esclarecido, sólo falta llevar a los responsables ante tribunales: Fiscal

La fiscal general Sara Bruna Quiñónez Estrada aseguró que su equipo ya esperaba el diferimiento de la audiencia contra la señalada de encubrimiento en el caso de Luis Enrique Ramírez, que la entrega de las copias de la carpeta fue una estrategia para garantizar la entrega a los abogados de la indiciada o no a cualquiera persona.

Además recalcó que este caso ya prácticamente está esclarecido y que sólo falta llevar a los responsables ante los tribunales.

“En el caso de Luis Enrique, pues estamos esperando la audiencia, ¿verdad? Se ha manejado que se difirió porque hubo una deficiencia de parte de la Fiscalía, en realidad no es así, las carpetas y las copias estaban listas”, explicó.

“Sólo que fue una estrategia de nosotros no entregarlas hasta la audiencia, ello debido a que nos la estaba solicitando una persona que no teníamos certeza que fuera el abogado o la abogada de la persona indiciado; entonces no la dimos nosotros por precaución, para que no se ventilara y que no fuera ellos a hacer mal uso de la información”.

Quiñónez Estrada recalcó que así tendrían la certeza de que la única manera de que fuera alguien a recogerla fuera por el interés de saber qué había en la carpeta para armar la defensa del caso.

“Por eso fue que nosotros no la entregamos, para nada es una deficiencia, nosotros ya teníamos previsto que al no tener las copias iban a solicitar que se difiriera”, agregó.

“Pero en realidad qué más da unos días, si con eso estamos asegurando que se lleve a cabo todo correctamente y sí tenemos más avances, claro que prácticamente el hecho está esclarecido, lo que a nosotros nos falta es llevar a los responsables ante los tribunales”.

La fiscal recalcó que aún con las críticas de tardanza, puede justificar que han pasado dos meses, pero que se debe de tomar en cuenta que iniciaron de cero.

“No fue flagrancia, para nada, ocurrió un hecho en situaciones muy extrañas, de las cuales no teníamos ningún indicio para poder dar con el responsable, repito, se inició de cero, fuimos armando y tejiendo toda una investigación que nos condujera a quienes habían participado, ya los tenemos ubicado, es cuestión de lograr que los llevamos a los tribunales”, expresó.