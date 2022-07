Celebra ISJU el regreso de los alcoholímetros; salvan vidas y protegen, señala el director

Tras el anuncio de que los alcoholímetros volverán a instalarse a partir de este fin de semana en Culiacán, el Director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Meza López, celebró que se haya optado por volver a instalar estos puntos, los cuales ya no tendrán un fin recaudatorio sino el de salvar vidas y proteger.

El titular del ISJU señaló que con estos alcoholímetros se podrá salvaguardar en mayor vida la integridad de los jóvenes, ya que por parte de esta población se han registrado recientes siniestros viales en la capital del estado.

“Yo en lo personal celebro que el alcalde esté replanteando el tema del alcoholímetro y que no lo manejen ya con un fin recaudatorio, lo que el alcalde está buscando hoy con esta nueva modalidad que se comenta, están haciendo un borrador de lo que se va a hacer, lo que se está buscando es salvar vidas y proteger”

“Desafortunadamente, los que más están teniendo percances, tipos siniestros en accidentes de tránsito, somos nosotros los jóvenes”, manifestó.

De acuerdo con el director, el instituto estará colaborando en estos puntos para informales a los automovilistas sobre el nuevo funcionamiento de estos operativos, además, se vigilará que se respeten los derechos de las personas.

“Nosotros desde el Instituto Sinaloense de la Juventud vamos a colaborar a que sea un alcoholímetro más amigable, más preventivo, que vaya de acuerdo a los derechos humanos”, detalló.

Meza López añadió que también se tiene contemplado acudir a los centros nocturnos para concientizar a los jóvenes que se encuentren en estos lugares e inclusive, ofrecerse como sus conductores designados.

“A parte de que vamos a estar para conocer e informar a la juventud cómo va a funcionar este nuevo alcoholímetro que es preventivo, también posteriormente, ir a visitar los centros nocturnos a concientizar e ir a comentarle a los jóvenes que alguien los espera en casa”, afirmó.

El pasado lunes 12 de julio, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, dio a conocer que este fin de semana se volverán a implementar los operativos viales apoyados por alcoholímetros pero con una estrategia reajustada para garantizar su funcionamiento y ver por la seguridad en general.

Asimismo, adelantó que en los operativos viales habrá paramédicos y se dará una atención integral para corroborar que los conductores no se encuentren en estado de ebriedad, además, se evitará que estos tengan un fin recaudatorio.Cabe recordar que los retenes con alcoholímetro dejaron de instalarse a mediados de abril, por indicaciones del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció la eliminación de los retenes con alcoholímetro, al no garantizar una baja en los índices de accidentes viales.