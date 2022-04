Celebrar, hasta que destituyan a Estrada Ferreiro, dice lideresa de viudas de policías sobre juicio político

Un juicio rápido y que termine con la destitución de Jesús Estrada Ferreiro, es lo que Andrea Félix, del grupo de viudas de policías caídos, dijo que esperan del juicio político que el Congreso de Sinaloa acaba de aprobar que se realice contra el Alcalde de Culiacán.

Por el momento no se tiene nada ganado y estarán al pendiente del proceso, señaló.

“No podemos celebrarlo aún, porque no tenemos la respuesta definitiva que es la destitución; claro que estamos agradecidos con el Poder Legislativo porque está haciendo su trabajo y las viudas solo pedimos que haya justicia para nuestras familias y para los ciudadanos culiacanenses”, expresó.

De acuerdo con la integrante de uno de los colectivos que interpusieron la demanda de juicio político en el Congreso de Sinaloa, para lo que desde Pueblo Unido de Culiacán presentaron el respaldo de 10 mil personas que firmaron un documento de inconformidad con el Alcalde de Culiacán, el sentir no es aislado de su grupo, sino de más población.

“No nada más somos nosotras las que pedimos la suspensión del Alcalde, sino muchos culiacanenses, para prueba de ello fueron 10 mil firmas las que se entregaron en una de las denuncias, que nosotras también participamos en la recabación”, dijo sobre las firmas entregadas el 14 de marzo en la sede del Poder Legislativo.

Por su parte, Félix y el grupo de viudas de policías también presentaron una demanda de juicio político, por lo que se acumularon dos procesos solicitados en el Congreso de Sinaloa, los mismos que se ratificaron y se enviaron a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y Derechos Humanos para su dictaminación.

“Lo que pedimos es que destituyan al Alcalde para que ya no siga haciendo daño, no habrá manera de como se defienda, porque cómo puede comprobar que no está haciendo daño a las familias de los policías, por ejemplo, en el caso de nosotras, que aún cuando el Gobernador Rocha le aportaba 20 millones de pesos, se negaba a pagar la pensión a un huérfano”, agregó.

Una vez que este viernes 22 de abril en una reunión secreta se aprobó por los integrantes de la 64 Legislatura en Sinaloa que se inicie el proceso de juicio contra Estrada Ferreiro, será la Comisión Instructora la que desahogue el proceso, iniciando por dar el derecho de audiencia a Estrada Ferreiro y la cual en un plazo no mayor a 3 semanas, revise la documentación y se determinará si procede o no la destitución del alcalde.

“No creo que vaya a ser largo, esperamos que sea de corto plazo que los legisladores hagan su trabajo y que sea a muy corto plazo la destitución del Alcalde, no tiene por qué irse a años, es un proceso corto, confiamos en el Legislativo y confiamos en la justicia”, concluyó.