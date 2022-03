$!Llevan al Congreso 10 mil firmas para juicio político contra Estrada Ferreiro; buscaban 150 mil

El colectivo Pueblo Unido por Culiacán entregó al Congreso de Sinaloa 10 mil firmas reunidas para que se lleve a juicio político al Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acusándolo de ratero y de no cumplir a la ciudadanía, si bien, las firmas no son vinculantes a juicio político, las y los integrantes quisieron hacer de conocimiento de quienes integran el Poder Legislativo que hay un rechazo al Alcalde.

Las firmas se lograron reunir a partir del 18 de febrero en diferentes puntos estratégicos, como la Plazuela Obregón, Mercado Garmendia y los tianguis, para la recepción de las firmas una vez en el Congreso, se citó a diputados y diputadas, así como a las autoridades del Congreso. En el marco de la entrega recepción, el Diputado Adolfo Beltrán Corrales consideró que puede que las firmas no sean vinculantes, pero qué hay razones de sobra para llevar a juicio político a Estrada Ferreiro, como ejemplo puso los resultados de auditorías y el recurso no enterado del Ayuntamiento de Culiacán, que representaría desvío de recursos. “El hecho de juntar firmas no es vinculatorio para el Congreso, no hay una figura que obligue a hacerlo, pero obviamente al haber un grupo importante de ciudadanos que está pidiendo que intervengamos, lo vamos a hacer, no precisamente por el hecho de que sea vinculante la firma, sino porque hay elementos suficientes para llevar a Jesús Estrada Ferreiro a un juicio político”, indicó el legislador sin partido.

De acuerdo con Beltrán Corrales, Estrada Ferreiro ha sido una persona que ha violentado de manera reiterada las leyes, ahora con la entrega de las firmas, indicó que prácticamente está en manos del Congreso y en manos de las diputadas y los diputados instaurar un juicio de desafuero contra Estrada Ferreiro. “Es un elemento que tenemos que valorar, las firmas que insisto, no son vinculantes, pero sí hay un descontento popular, eso es importante, pero apegados a derecho los diputados más el elemento importante es que ha violentado las leyes y la propia constitución”, explicó. “Recibimos las firmas y cuando menos la opinión que yo he vertido en la mesa es que las recibimos, las procesamos y es un elementos de tomarse en cuenta, pero insisto, no es vinculatorio, hay otras herramientas, pero si el Congreso realmente quisiera escuchar a estos ciudadanos y aplicarle juicio político a Jesús Estrada Ferreiro hay elementos de sobra para hacerlo, no necesariamente las firmas”, reiteró.