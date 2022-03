Coepriss clausura clínica de belleza; no eran profesionales de la salud quienes ahí laboraban

Hasta el momento la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa ha clausurado una clínica de belleza por no contar con las instalaciones adecuadas ni personal capacitado.

El titular de la Coepriss, Luis Alfonso García Corrales, comentó que la clínica de belleza realizaba tratamientos en los labios y no eran profesionales de la salud quienes operaban, razón por la que fue clausurada.

“Es un procedimiento que tiene que ver con los labios, fue porque no tiene las instalaciones adecuadas, la persona que lo estaba realizando no era un dermatólogo, ese establecimiento se cerró”, aseguró García Corrales.

Desde el fin de semana pasado Coepriss emprendió un operativo digital para detectar a clínicas clandestinas que ofrecen sus servicios en redes sociales y operan sin permisos.

“Desde el fin de semana nosotros iniciamos un operativo digital en el que nosotros estuvimos investigando redes sociales y estuvimos investigando páginas donde podrán promocionar algún tipo de tratamiento o cirugía y que no tuvieran los permisos o que fueran clandestinas”, anunció García Corrales.

Coepriss y Protección Civil han realizado 95 visitas de inspección a clínicas y spa que ofrecen tratamientos de belleza y se cree que pueden incurrir en alguna falta.

“Nosotros ahorita hemos visitado 95 establecimientos de clínicas, de spa, de estéticas, que pueden realizar este tipo de tratamientos, pudimos contactar a las personas, pudimos entrar y realizar una verificación, un control sanitario”, afirmó.

Al llegar al establecimiento encontraron que los anuncios de internet y de la tienda física no coincidían, otros más se encontraron cerraron por lo que recibirán una segunda visita.

“Había anuncios que hacían este tipo de operaciones entonces llegamos al establecimiento y se encontraba cerrado, la mayoría de los que vimos en internet tenían anuncio de spa, de clínica de belleza, en el establecimiento no anuncian lo que anuncian en redes sociales”, agregó.

Otra situación que se detectó en las visitas de inspección fue que 55 establecimientos no cuentan con el aviso de funcionamiento, por lo que se les dió una semana para realizar el trámite.

“De los 95 establecimientos que visitamos, 55 no tienen aviso de funcionamiento, no tienen el trámite realizado, entonces los exhortamos a que lo realicen, porque tienen los requisitos para cumplir sin embargo no han hecho el procedimiento, se les dió una semana para que cumplan”, comentó Luis Alfonso García Corrales.