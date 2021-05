El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, hizo entrega de información institucional al próximo titular de la Casa Rosalina, Jesús Madueña Molina, como un primer paso en la transición del cargo.

Guerra Liera será el Rector de la UAS hasta el 8 de junio, día en el que se tiene planeado un evento simbólico de relevo del cargo y se nombre a Madueña Molina como líder universitario.

“En la Universidad Autónoma de Sinaloa la rendición de cuentas es práctica común, sin escudarnos en nuestra autonomía, porque estamos convencidos de que la población debe saber en qué se invierten los recursos que nos confía, así como el impacto de las acciones que con ellos se realizan, es por ello que el día de hoy se da el proceso de entrega-recepción del estado que guarda la Universidad en todas sus áreas, en un ejercicio que permitirá un funcionamiento continuo de las labores de la misma”, dijo Guerra Liera.

La entrega de carpetas, expedientes y actas con la información institucional se realizó en el Salón de Protocolos de Rectoría ante la presencia del Notario Público Ismael Arenas Espinoza.

Entre los datos que se entregaron se encuentran detalles de la estructura y la normativa universitaria, inventario de los recursos materiales, humanos y financieros, así como detalles en cuanto a obras en proceso.

“Este conjunto de indicadores institucionales son producto del trabajo de toda la comunidad universitaria que ha desarrollado proyectos, realizado gestiones e implementado iniciativas que hoy se traducen en una universidad en crecimiento, estable, sólida, con un dinamismo que se puede observar en todos los aspectos, cada dato es resultado de acciones basadas una planeación colectiva (...) que ahora nos deja el nivel de consolidación de nuestra Alma Mater”, dijo el Rector aún en funciones.

Madueña Molina recordó que en la administración del Rector Víctor Antonio Corrales Burgeño se celebró un primer proceso de transición rectoral como este.

“Con (Víctor Antonio) Corrales tuvimos el primer cambio rectoral de esta manera, donde al Rector electo se le entrega la información de todo lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa y que antes no podía ser así por las luchas campales que se daban en las sucesiones rectorales (...) esto permite que no perdamos tiempo en la búsqueda de información y en el arranque, se trazaron políticas, en aquel periodo, que hoy son todo un éxito en la Universidad, por lo tanto vamos a darle continuidad a esas políticas que le dan brillo a la institución y no tenemos por qué inventar a la Universidad de un periodo a otro, somos compañeros, somos los mismos, y aquí lo que queremos es que la Universidad brille, que la Universidad trascienda”, expresó.

Estuvieron presentes en este protocolo el Secretario General, Gerardo Alapizco Castro; el Secretario de Administración y Finanzas, Manuel de Jesús Lara Salazar; el director de Planeación, Ismael García Castro; el Contralor General, Salvador Pérez Martínez y el representante de Extroney, Manuel García Segura, entre otros funcionarios universitarios.