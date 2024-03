En el caso de los perros, debe pesar más de 25 kilogramos, estar en un rango de edad de entre 1 y 8 años, estar vacunado y desparasitado, no estar recibiendo medicación, no tener soplos cardiacos ni antecedentes de enfermedad grave, no haber recibido transfusiones previas y conocer su tipo de sangre.

En el caso de los gatos, estos deben de pesar más de 3.5 kilogramos, estar en un rango de edad de entre 1 y 8 años, tener una vida en espacios interiores, estar vacunado y desparasitado, no estar recibiendo medicación, no tener soplos cardiacos, no tener antecedentes de enfermedades graves al igual que conocer su tipo de sangre.