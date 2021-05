Aun y cuando ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por la que fue citado a declarar el comunicador Julio César Juárez Solorza, una maquinaria de casi una veintena de fan pages en Facebook mantiene un ataque contra el Gobernador, candidatos, periodistas, moneros y medios en Sinaloa. Se trata de páginas con nombres que asemejan a sitios de noticias, sin embargo, no cuentan con portales formales; y aunque en ocasiones difunden noticias de otros medios de comunicación, se limitan a publicar noticias falsas como posts o videos con información falsa y maniquea para engañar a la ciudadanía y denostar. Noroeste realizó una búsqueda en Facebook que arrojó 16 páginas con características muy parecidas: fueron creadas en 2019 con otros nombres diferentes, comenzaron a activarse con el actual proceso electoral y se les ha invertido en publicidad sólo para mover la información falsa o posts de ataque.

El ataque contra Villaseñor que provocó la denuncia

La fan page Sol Azteca utilizó información falsa para incriminar al columnista Oswaldo Villaseñor y lo señaló de ser protegido del PRI y tener nexos con el narcotráfico. Por esto se pagó una pauta de publicidad para difundirla entre el 19 y el 21 de marzo. En el post falso también involucran al propio Gobernador Quirino Ordaz Coppel y al Diputado con licencia Faustino Hernández, actual candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, a la Alcaldía de Culiacán. Por esto, Villaseñor interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y en cuestión de horas se pudo conocer que la persona que supuestamente pagaba la pauta para catapultar dicha información, María Magdalena “N”, no estaba enterada de estas acciones y ella interpuso una nueva demanda por robo de identidad contra quien resultara responsable. El modus operandi, según hizo público Villaseñor en una de sus columnas, era el mismo: la red digital enlazó a medios como Sol Azteca, Sinaloa Plus, Not Noc (Noticiero Nocturno), No al PRIAN en Sinaloa, WM News, En el Acto, Piso Político, Al Blanco Noticias y News One con Al instante Noticias, vinculado a un presunto teléfono de Julio César Juárez. “Toda una trama, toda una conspiración política cuyo objetivo, no es solo destruir honras”, escribió Villaseñor al hacerla pública. A la denuncia de Villaseñor, se le unieron las demandas de los candidatos Mario Zamora Gastélum, por la Gubernatura de Sinaloa, y Fernando Pucheta, por la Alcaldía de Mazatlán, ambos por la alianza Va por Sinaloa, del PRI, PAN y PRD.

Ocultos, responsables hallaron la forma de seguir atacando

Las denuncias provocaron un silencio momentáneo de las fan pages, sin embargo los responsables de los ataques hallaron la manera de seguir jugando sucio: sólo dejaron de usar el nombre de María Magdalena -como antes ya habían usados otros- y comenzaron a utilizar el nombre de una supuesta empresa de publicidad: Publimaxx. “Somos una empresa dedicada al Marketing y la publicidad en redes sociales”, dice la cuenta de esta empresa, cuya fan page en Facebook fue creada el 25 de agosto de 2020. En contraste con su eslogan, hasta la tarde noche del 27 de abril de 2021, Publimaxx no contaba con ningún like ni algún seguidor en sus redes sociales. También tiene habilitado un portal web, con un diseño básico y que sólo ofrece un número de teléfono de contacto. Noroeste llamó varias veces al número 667 318 1726, pero no hubo respuesta, la máquina contestadora señala que no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Además, el portal www.publimaxx.com/ cuyo dominio es administrado por la firma GoDaddy, señala que éste fue registrado apenas el 7 de marzo de este 2021, en la víspera del arranque de campañas.

‘Armas’ desde las redes Estas son algunas páginas de Facebook que mantienen ataques contra medios, periodistas, columnistas y políticos en Sinaloa:

































En una primera búsqueda, Noroeste halló ocho fan pages activas, luego la suma llegó a 15 y luego a 16. Sin embargo, Punto Político y Dia y Noche Noticia ya no pudieron ser ubicadas. Según el comportamiento de esas mismas páginas, es probable que haya cambiado de nombre. Una más no pagó ninguna pauta por difundir el material apócrifo. De las 16 fan pages, la suma por las 13 que invirtieron en pautas para Facebook, llegó hasta los 19 mil 948 pesos.

¿Cómo opera la red?

El primer ejemplo es la página WM Noticias, sin portal registrado, habilitado o enlazado. Según la información de la fan page, ésta fue creada el 7 de octubre de 2019 con el nombre “Mientras Tanto En Sinaloa”, pero tiene su nombre actual desde el 30 de agosto de 2020. El gasto total de la página en anuncios “sobre temas sociales, elecciones o política”, en el lapso que abarca desde el 4 de agosto de 2020 al 26 de abril de 2021, es de 2 mil 498 pesos. El ataque, después de que se reveló que el nombre de quien pagaba la publicidad en Facebook era falso, se detuvo después del 17 de marzo. Los ataques tienen las mismas características, utilizan imágenes editadas burdamente o utilizan caricaturas de los personajes, con acciones humillantes, de mal gusto, con acusaciones sin sustento o con palabras altisonantes. Han difundido noticias falsas de acusaciones de corrupción contra el Gobernador Quirino Ordaz Coppel o el candidato Mario Zamora; han señalado supuestos lazos que ponen en entredicho la ética de columnistas o periodistas o de empresarios, señalados de tener nexos con el narcotráfico, de realizar actos de influyentismo o de corrupción. Ya con el supuesto contrato de Publimaxx, WM Noticias fue insistente: pagó pautas de publicidad para obtener un mayor alcance de sus noticias falsas a partir del 6 al 8 de abril y otra del 8 al 11. Lo mismo ocurrió en pautas para posts que se movieron en redes en las fechas del 11 al 14, del 15 al 17, del 16 al 18, del 17 al 18, del 18 al 20, del 20 al 22, del 21 al 22, del 22 al 23, del 23 al 24 y dos más que se encuentran activos desde el día 25 de abril que señala “Quirino Ordaz le pega una enjabonada a Mario Zamora por no defenderlo ante señalamientos de corrupción”, y otro desde el 26, que señala que “Los Proveedores de Quirino Ordaz Coppel; Grupo Coppel”.

Los ataques contra columnistas de Noroeste

La fan page Punto Novedoso pagaba publicidad con otras personas ficticias: Uriel Collazo de la Rosa e Iliana Elizabeth Carrasco Quirarte hasta marzo de 2021, pero cambiaron a ambas por el nuevo proveedor Publimaxx entre el 5 y el 7 de abril. En esta fan page han atacado a el columnista de Noroeste Arturo Santamaría con cartones humillantes sobre su persona y con referencias al PRI, al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel y al periódico Noroeste. Ésta ha gastado unos mil 688 pesos en busca de mayor alcance de sus posts.

La guerra sucia contra Noroeste

Antes de que la fan page Sinaloa Plus también pagara la publicidad en Facebook a través de Publimaxx, publicó noticias falsas sobre el medio y mostró una parte de la guerra sucia que incluyó calcomanías con el logo de Noroeste modificado, que fueron pegadas en el Centro de la ciudad de Culiacán y en las inmediaciones de las oficinas del periódico. Entre el 12 y el 14 de marzo movieron el post “Ex empleados de Noroeste arremeten contra la prensa vendida”. Sinaloa Plus es la que más ha invertido en ataques con noticias falsas, pues suma 3 mil 538 pesos. Otro episodio se dio del 25 al 27 de abril, cuando con una pauta de publicidad para tener mayor alcance, Sinaloa Plus difundió un post titulado “Guerra sucia en Sinaloa es orquestada por Quirino Ordaz y Mario Zamora”, en la que de nuevo incluyó golpeteo a medios como Noroeste, El Debate y hasta Latinus. También publicó, del 18 al 20 de abril, una caricatura que supuestamente representa al columnista Oswaldo Villaseñor, sentado con Ordaz Coppel en la que sugiere que el columnista vende al mejor postor el contenido de su columna. El ataque a Villaseñor continuó con un post de ataque del 20 al 22 de abril, en la que falsamente señalaba “Catean casa de columnista por petición de la Fiscalía General del Estado por vínculos con el narco”. NotNoc publicó entre el 8 y el 9 de marzo otro post de ataque, que también tenía pauta pagada: “Por deudas hasta el cuello, Director de Noroeste se entrega a los Coppel”. El post contiene información falsa de hechos diferentes y con diálogos ficticios sin sustento ni comprobación. La fan page “En el acto” también publicó, el 5 de febrero, que se pagó publicidad para difundir un post en que señalaba que Quirino Ordaz Coppel buscaba minimizar la presión social y limpiar su imagen a través de pagos a columnistas del Periódico El Noroeste. Reportero 24 es la segunda fan page en la que más publicidad se ha invertido, con 3 mil 268 pesos, y es uno de los que comenzó con la compra de publicidad a nombre de María Magdalena; las últimas compras de pauta con ese nombre fueron entre el 12 y 13 de marzo, luego comenzó a comprar a Publimaxx a partir del 5 de abril. Otra fan page que apareció con publicidad pagada por María Magdalena “N” fue una titulada “No al PRIAN en Sinaloa”, que difundió videos con información falsa o con acusaciones sin comprobar o documentadas de funcionarios y empresarios. Esta es la única de las otras fan pages que aunque se creó a principios de marzo de este año, ya no pagó a nombre de Publimaxx. Ninguna de las supuestas noticias difundidas, en las que señalan al medio o los columnistas, muestran pruebas, ni testimoniales, ni documentales, que respalden sus señalamientos.

El Tintero, la fan page que plagia y modifica el trabajo de moneros

Aunque la fan page El Tintero fue creada desde el 29 de agosto de 2020, su actividad se ha intensificado conforme crece la viralidad de los trabajos publicados por los moneros de Sinaloa. El Tintero utiliza los trabajos de los caricaturistas de Noroeste, Gilberto Ceceña, y de El Debate, Arturo Vargas, para plagiarlos, modificarlos y cambiar el sentido y la intención de las entregas, pero mantiene la firmas de los autores originales. Si bien es cierto que El Tintero funciona de la misma manera que las otras páginas falsas de noticias, no tienen un mismo proveedor, pero sí a uno parecido. ProPublicity es una supuesta empresa con la que El Tintero ha pagado publicidad para mover en el Facebook sus monos plagiados y modificados. Esta empresa tiene una fan page que fue creada el 12 de marzo de 2021, y al igual que Publimaxx es especialistas en publicidad en redes, pero no tiene ningún like ni algún Me Gusta. Al igual Publimaxx, el dominio de su portal web www.propublicity.com.mx/, que tiene un diseño básico, no cuenta con un Menú de información ni números telefónicos para hacer contactos, está registrado por la firma GoDaddy, se creó el 7 de marzo de 2021 y su última modificación se realizó el 23 de abril de 2021. Ni ProPublicity ni Publimaxx aparecen en el Registro Público de Comercio en todo el País.











Portal ligado al PAS vaticina ataque contra periodistas