Una agenda legislativa que promueva la participación ciudadana y los derechos humanos, sumado a una oposición firme, es la propuesta de Celia Jáuregui Ibarra, legisladora local de Movimiento Ciudadano, quien aseguró que no por no tener grupo parlamentario estará en desventaja y dijo que no se dejará convencer por otra fuerza política para votar en un sentido que no sea por el bien de la ciudadanía.

“La oposición deberemos de ser siempre responsables, propositivos, conservadores de las cosas que no se hagan bien, yo fui Regidora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán y he sido una oposición responsable, que propone, no una oposición que se atraviesa, una oposición que propone y una oposición que se compromete con Sinaloa más que nada”, dijo la integrante de la 64 Legislatura.

Debido a que es la única Diputada de Movimiento Ciudadano, se le cuestionó sobre su voto y la posibilidad de que este se busque por grupos más grandes, una vez que en la pasada legislatura se mencionaron y en algunos casos comprobaron que se concretaron sobornos para votar en un sentido, no votar o no asistir a sesiones con temas relevantes, a lo que dijo que esto no le causa mayor problema y que su voto no está en venta.

“Para mí es una gran ventaja, estoy acostumbrada a ser ciudadana, siempre he sido servidor público con bandera ciudadana y nunca había militado en ningún partido, es la primera vez que lo voy a hacer y es una ventaja porque eso me permite sentarme y podría hacer acuerdos con amigos de las diferentes corrientes y yo apuesto que todos los diputados que empiezan conmigo esta legislatura están también apostándole al bien común y el bien superior de los sinaloenses”, manifestó.

“Mi voto ha sido, en las responsabilidades que tenido ya como Regidora municipal y que también he sido de oposición, mi voto siempre será a conciencia, siempre será en base a lo que yo pienso y pegado a la línea que lleva Movimiento Ciudadano, por eso decidí participar con Movimiento Ciudadano porque soy a fin a esta corriente”, agregó.

El grupo que representa, detalló, es de centro, pero dedicada a trabajar tanto por la izquierda como por la derecha, gracias a las propuestas que dijo que ha presentado durante su quehacer en el servicio público, considerándose una mujer congruente entre lo que dice y lo que hace.

“Por eso asumí la responsabilidad de trabajar de una manera propositiva, no le entiendo a la oposición que se atraviesa al no por el no, pero tampoco al sí por el sí, la única aspiración que tenido en cada cargo público incluso a nivel estatal porque ya fui Subsecretaria de Turismo del Estado en dos ocasiones, es salir con la frente en alto y entregar buenas cuentas al fin de mi trabajo”, indicó.

Por ser esta una legislatura con mayoría de mujeres, 23 diputadas y 17 diputados, manifestó que tendrá una agenda en la que se vigilen los derechos humanos y que legislar a favor de las mujeres es una tarea infinita y ahora tiene la oportunidad de representar a las sinaloenses, sino al resto de la ciudadanía que votó por MC.

Si bien, las comisiones no han quedado con titular e integrantes, de poder elegir una, Jáuregui Ibarra destacó que se inclinaría por la Comisión de Turismo, pues ha sido Subsecretaria de Turismo en dos ocasiones y mientras fue Regidora en Mazatlán también fue esta comisión a la que perteneció, por lo que esperará a que las decisiones se tomen en consenso entre las fuerzas políticas y poder participar en ese rubro.