El presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, señaló que entre los miembros de la comunidad LGTBQ aún persiste el miedo a presentar denuncias por agresiones en su contra.

“Hay gente que prefiere aguantar, soportar una serie de cosas que le ofenden en su dignidad, buscando evitar cosas peores.”

Invitó a los miembros de la comunidad a alzar la voz ante las situaciones de injusticia y visibilizar los actos de agravio a sus derechos, frente al marco normativo que aún vulnera los mismos. Esto como un acto de persistencia.

“Yo creo que nuestro marco no es todavía suficientemente franco con una filosofía de respeto a los derechos de los demás, de tal manera que inhiba. No inhibe muchas de las conductas de los servidores públicos que no debería de darse.

“Nos falta la actitud que tenemos nosotros de decir ‘ay, qué exagerado’, el marco no se presta para que la gente hable, que no calle y que aplique esa filosofía que dice que la desventaja que se tiene en un momento determinado frente al entorno que tiene uno frente a quien lo ofenda no debe ser nunca razón para callar”.

Explicó que anteriormente en Culiacán hubo un caso de agresión verbal y amenaza con un arma blanca contra dos miembros de la comunidad por parte de policías.

En esta situación derivó en un acompañamiento por parte de la CDDHS a presentar la denuncia correspondiente, y tras ello los agentes fueron sancionados.

Especificó que en ese tema, actualmente hay aproximadamente dos quejas en la Comisión, pero aunque no se dan con la frecuencia que había en años anteriores, esos hechos no se han borrado del todo.

“(Un llamado) a que no callen, a que denuncien los casos porque es la única manera no sólo de visibilizarlos sino de que entren ahí estos organismos de derechos humanos, los propios organismos que están organizados y por otro lado las autoridades. Es la única forma”.