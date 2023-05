Un amparo para dejar sin efecto la reapertura de investigación que concedió recientemente un Juez de control en el caso del juicio político a Jesús Estrada Ferreiro por el delito de desempeño irregular de la función pública, le concedió el Juez Segundo de Distrito del Estado de Sinaloa.

Acompañado por su abogado, Josué Javier Ontiveros García, el ex Alcalde de Culiacán informó de la resolución a su caso con el documento de amparo a la mano, el cual impide que continúe la investigación sobre el supuesto contrato irregular por el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura.

“El Juzgado Segundo de Distrito ya resolvió el amparo relacionado con la vinculación a proceso de forma indebida, arbitraria y perversa que me dictó el Juez de control en materia del fuero común a petición, claro de la autoridad que ya conocemos todos”, manifestó Jesús Estrada Ferreiro en la transmisión.

“Esta demanda de amparo que presentamos ya se resolvió, se dictó sentencia y es la misma que tengo en mis manos, y esta sentencia en síntesis dice que el Juez de control, en primer término le dice al Juez de control y a todos que queda sin efecto el auto de vinculación a proceso relacionado a la renta de 40 camiones de recolección de basura que me acusaron injustamente y, repito, perversamente y sin ningún fundamento legal ni constitucional la Fiscalía del Estado por órdenes superiores de todos los personajes que todos conocemos ya y que se han encargado de echarme lodo”, expuso Estrada Ferreiro.

“En esta sentencia el Juez de amparo, de distrito, deja sin efecto el auto de vinculación y le ordena al Juez de control que convoque nuevamente a una audiencia para que en la misma se resuelva con libertad de jurisdicción, esto es con toda su libertad, pero siempre acotado a que no me van a poder vincular a proceso nuevamente. ¿Por qué? Porque la ley en la que se basaron no aplica para este caso”, explicó Estrada Ferreiro.

Asimismo, señaló la existencia de “machincuepas” de las autoridades para involucrarlo en un asunto donde él no tenía nada que hacer.

“No sé qué miedo tienen de que yo sea candidato, nunca lo había estado planeando ni mucho menos... trataron de desprestigiarme, trataron de ahogarme, trataron de hacer todo lo posible por que yo fuera ante la opinión pública un delincuente o una persona que abusó del poder, etcétera”, declaró.

Por último, exigió intervención urgente del Gobernador Rubén Rocha Moya para, según él, restablecer el orden constitucional en Culiacán para que se hagan las cosas legalmente, y puntualizó en que aún se está a tiempo para rescatar al municipio y que todo vuelva a la normalidad.