Concluyen clases con 125 contagios Covid entre alumnos, docentes y administrativos, informa SEPyC

CULIACÁN._ De acuerdo al más reciente corte que comprende del 1 al 15 de diciembre, se tiene un registro de 125 contagios de Covid entre alumnos, docentes y administrativos, informó Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación en Sinaloa.

La funcionaria estatal detalló que el reporte es de 50 estudiantes que han dado positivo, 67 docentes y ocho administrativos.

“En realidad se ha contenido porque no todos son en la misma escuela, no todos son en el mismo grupo y pues imaginemos en el estado hay más de 5 mil planteles, entonces el universo de 50 alumnos en un universo de 5 mil planteles, pues es controlable”, comentó.

“No creo que sea un asunto de alarma, considerando que en general Sinaloa está en semáforo verde, qué significa esto, que no hay restricciones, no hay confinamiento y es normal que pueda haber contagios en tanto que nuestros alumnos y docentes no están en confinamiento y están en contacto con otros ámbitos”.

Explicó que los casos son controlables, y que se han aplicado los protocolos que corresponden y eso ha evitado que pueda haber contagios delicados o que puedan propiciar el cierre de las escuelas.

La secretaria de Educación señaló que los casos se han presentado en distintos municipios del estado y mencionó algunos como: Guasave, Mazatlán, Sinaloa, Navolato, Ahome y Badiraguato.

“O sea, prácticamente en todos los municipios ha salido algún caso, por ejemplo, del día 2 traemos un caso en Rosario de un docente; por ejemplo en San Ignacio también se registró el día 2 otros dos casos de alumnos y dos docentes. En Culiacán, en Guasave, en Ahome, prácticamente en todos los municipios y, como te digo, no necesariamente en la misma escuela”, detalló.

En cuanto a la plataforma que la administración pasada activó para el registro de casos Covid, Domínguez Nava señaló que es la herramienta con la que están trabajando, pero que se ha buscado mejorar.

“Prácticamente no se actualizaba, insisto, dependemos de la voluntad de la participación de cada una de las escuelas, la información de ahí tiene que salir, de ahí tiene que fluir para que podamos tener un monitoreo estatal. Y bueno, usamos el mismo mecanismo, lo único que sí hemos tratado es que esté actualizada todos los días”.

Destacó que uno de los problemas que se encontró es que se tenía días y semanas que no se actualizaba la plataforma y que algunas escuelas reportaban y otras no.

El anterior reporte dado a conocer por la Secretaría de Educación fue de un total de 48 casos de contagios de Covid, en el periodo del 1 al 23 de noviembre.

De este total 19 eran alumnos, 12 docentes y 17 administrativos contagiados en ese momento.

Cabe destacar que este viernes finalizan las actividades escolares por periodo vacacional y se regresará el 3 de enero, de acuerdo al calendario escolar.