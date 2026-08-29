Condena Sabuesos Guerreras ataque contra madre buscadora en Culiacán; exige justicia

El colectivo Sabueso Guerreras A.C. condenó el ataque a balazos este sábado contra Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Voces Unidas por la Vida, ocurrido este sábado en Culiacán.
A través de un comunicado, Sabuesos Guerreras exigió a las autoridades estatales garantizar la protección de Alma Roosa y la de su familia.
El colectivo señaló que las personas buscadoras no deberían enfrentar situaciones de violencia por realizar una labor que, sostuvo, corresponde al Estado.
“Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”, expresó.
Sabuesos Guerreras consideró que la agresión contra Alma Rosa no debe verse únicamente como un ataque contra ella y el colectivo al que pertenece, sino como una agresión contra las personas buscadoras y activistas que realizan esta labor.
“Este ataque no es solo contra Alma Rosa y su colectivo; es una agresión directa contra todas las buscadoras y activistas que arriesgamos la vida diariamente ante la indolencia institucional”, señaló.
Ante la agresión, exigió a las autoridades una investigación “pronta y transparente” para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
También pidió la implementación inmediata de medidas de protección para Alma Rosa, su familia y los integrantes de los colectivos de búsqueda de la región.
El colectivo reclamó además que las autoridades estatales dejen de ser espectadoras y asuman su responsabilidad de garantizar condiciones seguras para las personas defensoras de derechos humanos.
“¡Ya basta de que nos sigan arrebatando y violentando por buscar la verdad!”, manifestó Sabuesos Guerreras.