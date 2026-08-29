Condena Sabuesos Guerreras ataque contra madre buscadora en Culiacán; exige justicia

El colectivo Sabueso Guerreras A.C. condenó el ataque a balazos este sábado contra Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Voces Unidas por la Vida, ocurrido este sábado en Culiacán.

A través de un comunicado, Sabuesos Guerreras exigió a las autoridades estatales garantizar la protección de Alma Roosa y la de su familia.

El colectivo señaló que las personas buscadoras no deberían enfrentar situaciones de violencia por realizar una labor que, sostuvo, corresponde al Estado.

“Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”, expresó.