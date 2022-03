Congreso de Sinaloa va contra ‘médicos charlatanes’, tras muertes de Paulina y Anahí por procedimientos estéticos

Para evitar que se repliquen los casos como el Paulina o el de Anahí, jóvenes que perdieron la vida después de someterse a procedimientos estéticos, en el Congreso de Sinaloa la Comisión de Salud abordará el tema de las clínicas irregulares y de los médicos no calificados para los procedimientos, anunció el Diputado Pedro Villegas Lobo.

“Específicamente para tocar el tema y poder avanzar en reformas a la Ley de Salud para clausurar y penalizar a aquellas personas que se dedican a ese tipo de servicios sin contar con los debidos permisos, los títulos, las instalaciones adecuadas y ya poder que no solamente la Secretaría de Salud, sino que también Coepriss puedan buscar las instalaciones y clausurarlas”, dijo el morenista.

El 4 de marzo se informó que Paulina, joven de 26 años, perdió la vida luego de las complicaciones del procedimiento estético al que se sometió, de acuerdo con la familia, se realizó una minilipo, con una médico general que realizaba procedimientos estéticos, en una clínica que ya fue clausurada, sin embargo, con la muerte de Paulina quedó una niña de 7 años en la orfandad.

En Mazatlán, el 15 de marzo falleció Anahí, de 36 años, tras someterse a un tratamiento estético en los glúteos, las investigaciones sobre su muerte arrojaron que se le inyectó aceite de cocina y Vitamina A. Además entre los municipios con clínicas clausuradas, es Mazatlán el que encabeza la lista.

“Yo no sé si las personas por tomar un curso ya piensan que pueden hacer operaciones de cirugía y abre su propio lugar y empiezan a brotar muchos de estas instalaciones, pero sí se están dando muchísimo ya este tipo de problemas”, abundó Villegas Lobo, quien es parte de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso.

Las sanciones que se tienen previstas para las personas que realicen procedimientos para los que no están capacitadas llegarían hasta la cárcel, además de las sanciones sobre título y cédula profesional a quienes los tengan, la misma Comisión de Salud decidirá qué es lo que se modificaría.

La Diputada Giovanna Morachis Paperini, del PAN, también está interesada en participar, pese a que no forma parte de la comisión, se integrará para que no se llegue a nuevos casos de fallecimientos por este tipo o de no ser fallecimientos, que no tengan consecuencias de un proceso mal realizado las jóvenes o personas que se sometan a ellos.

Hasta el momento, detalló Villegas Lobo, se han detectado alrededor de 150 clínicas en el estado que operaban con alguna irregularidad, mientras que hay casos de víctimas que no se animan a denunciar un mal procedimiento estéticos, sino que se abocan a solucionar su problema con otro médico y se olvidan de quien lo hizo mal.

“Esta reforma va más allá de los doctores, va a aquellos que estén promocionando en sus whatsapp o en sus redes sociales este tipo de servicios cuando no cuentan con permisos”, dijo, indicando que hay quienes llevan comisión por convencer a personas de que se operen.