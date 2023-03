“No se les ha otorgado la razón, nosotros sostenemos que la universidad no tiene interés jurídico y sostenemos que la van a perder”, señaló.

“Y lo decimos, pues, porque este es el razonamiento que hace y afirman que debió ser una ley espejo, la Corte ya estableció los criterios de manera muy clara, como también la Corte establece que la universidad no es un sujeto de derechos humanos”, detalló Castro Meléndrez.

“Por lo tanto, no tiene razón, cursa una condición de particular, de persona, no es sujeto de derechos humanos”.

El Juzgado Primero de Distrito otorgó a la UAS una suspensión definitiva a la UAS contra la Ley de Educación Superior la cual fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 15 de febrero.