En las bodegas de la localidad los camiones ya están iniciando la descarga de granos, pero a diferencia de otros años, se desconoce el esquema de comercialización y se tiene una gran incertidumbre por el precio que recibirán los productores por sus cosechas.

A pesar de la labor de cabildeo del Gobierno del Estado, hasta este momento en los productores persiste la incertidumbre de cómo se realizará la comercialización de su grano, esto a pesar de las reiteradas promesas de que se tendrá un esquema de comercialización.

En la última reunión con el Secretario de Gobernación se acordaron que se comprarían dos millones de toneladas para los productores pequeños, pero hasta este viernes, aún no se había presentado de parte de Segalmex, formalmente el esquema que deberán de seguir los productores, las bodegas y todos los involucrados, para que les paguen las cosechas conforme al precio de garantía prometido.

El gobierno ha segmentado a los productores en pequeños (aquellos con 10 hectáreas o menos), los medianos (con hasta 600 toneladas por productor) y los grandes que están por encima de los volúmenes mencionados. Hasta ahora se ha comentado que los productores pequeños tienen asegurado su precio de garantía y que los segundos hasta agotar el monto de los 2 millones de toneladas, algo que podría pasar pronto de acuerdo, al ritmo de las cosechas, por lo que muchos de esos de menos de 600 toneladas podrían quedar fuera del esquema de precio de garantía.

Tampoco se ha presentado el esquema para aquellos que no cumplan el requerimiento de tener menos de 600 toneladas (o de los que queden fuera del esquema a pesar de cumplir porque se agoten los dos millones de toneladas), cuál sería el esquema de comercialización, por ejemplo, cuál sería la base que aplica y qué esquema será el que se operará con los compradores. O si se dejará a estos productores que vendan por la libre, con los riesgos que tiene ese esquema, así como la posibilidad de recibir menos de lo que el mercado debería de pagar, dado las condiciones actuales de bases internacionales y ante la recuperación de los precios de los granos de esta semana.

Todo lo anterior es relevante, porque como ya mencionamos, las cosechas se están generalizando, y los productores están entregando donde ellos normalmente reportan sus cosechas, pero desconocen cuál es el procedimiento y la documentación que tienen que recabar para recibir eventualmente su pago. Tampoco las bodegas conocen el esquema para poder incorporar ese grano que están recibiendo al programa.

Por lo que, para todo efecto práctico, los granos se están entregando a consignación, esperando que eventualmente se encuentre un comprador, que de preferencia pague los precios de garantía o algo cercano, pero no hay seguridad por el momento de que eso vaya a suceder. Tampoco las bodegas pueden embarcar los granos, porque no tienen comprador por el momento.

Esta situación pudiera generar una crisis de falta de almacenamiento, porque lo que no le podrán dar vuelta a sus bodegas, lo que tal vez pudiera meter en apuros a los productores del ciclo primavera-verano, con bodegas llenas que no pueden desalojar grano, para recibir las cosechas tardías. Además de la incertidumbre de los precios, teniendo que recurrir a la venta a pie de parcela, lo que no es la mejor manera de negociar el precio de los granos.

Como se puede ver esta situación se está volviendo crítica para los productores y todos los que han financiado la temporada, porque no saben si obtendrán el dinero que han invertido. No tenemos memoria de una temporada donde no se tuviera un esquema ya listo previo a la cosecha, y no tuviéramos contratada al menos parcialmente las cosechas, por lo que esperamos que ante el incremento de las trillas y la desesperación de los productores, los responsables de los programas implementen a la brevedad esquemas viables que puedan servir para comercializar toda la cosecha, o se tiene el riesgo de afectar una actividad de gran relevancia para la seguridad alimentaria del país.