Contratos con Azteca Lighting habrían sido por influencia, insinúa Rocha Moya

CULIACÁN._ Ha de tener mucha influencia ese dueño de la empresa, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya sobre los 28 contratos en 10 años que el Municipio de Mazatlán otorgó a la empresa Azteca Lighting, a nombre del empresario Jesús Alonso Puerto Sánchez.

“Ha de tener mucha influencia ese dueño de la empresa, porque lo traen creo que desde el 2011, desde que Alejandro Higuera era Presidente, también el Secretario mío”, respondió al ser cuestionado al respecto.



- ¿Usted había dicho que iba a vetar?

- Sí, por eso, eso ya ocurrió, eso ya ha ocurrido, aquí con nosotros ya.



- ¿Usted lo contraría?

- No, él ya vino a ofrecer sus servicios aquí, no, no estamos, porque además no es prioridad gastar tanto dinero para las luminarias y si la compramos, pues la vamos a comprar más baratas, no una luminaria que te cueste 187 mil pesos, imagínate.



- Anteriormente el Gobierno del Estado incluso obligó a contratistas, a otros proveedores del Gobierno del Estado en obra pública a contratar a esa empresa, precisamente porque tiene patentes, eso es un delito tal cual lo establece la Ley de Adquisiciones.

- Eso de las patentes es obra cuando se trate de salud, seguridad, tiene que ser una cosa muy exclusiva, pero patentes para comprar luminarias pues no; cuando es la patente, es cuando tú necesitas un equipo de salud, que solamente lo está haciendo una empresa, incluso, que si lo necesitas de manera internacional tienes que hacerlo, pero eso te lo permite la ley o de seguridad, pero no para una adquisición, o para proveeduría normal.



El Gobernador detalló que anteriormente de que el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, informara que no existe contrato ya con esta empresa, sostuvo una plática con él sobre este tema.

“Yo no sé si les platiqué un día, el Alcalde vino, pero hace como dos meses y me dijo que estaba en la idea, porque no le estaba cumpliendo la empresa por 60 millones (de pesos) que ya les habían dado, estaba en la idea de cancelar, le dije ‘es lo mejor que puedes hacer evitar el daño patrimonial’, pero al margen de eso hay un resultado de la Auditoría, que ya se lo comunicaron, el cual yo no lo puedo platicar, lo único que les puedo decir a ustedes es que la Auditoría hizo su trabajo”, dijo.