Coparmex ve en festival gastronómico un intento por recuperar vida social en Culiacán

Para la presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, la realización de “La Gran Mesa”, en Culiacán, exhibe una necesidad de recuperar la vida social que se ha visto afectada en los últimos años por la situación de violencia.

La dirigente empresarial señaló que estos eventos son necesarios para una ciudad golpeada por la violencia.

“Necesitábamos este evento para que nos refresque y nos recuerde lo que hace dos años pues nos robaron. Esto es el sinaloense, ese es de culiacanense, estos son los eventos que normalmente tendríamos que tener en estos temporadas”, expresó.

Señaló que la alta participación refleja un ánimo contenido entre la población.

“La gente ya está ávida por salir reconozco y felicito a los organizadores porque esto es como empezar ya a reactivar, estoy segura que esto va a motivar a una serie de festividades que van a empezar a subir la alegría de los culiacanenses”, dijo.

Sin embargo, advirtió que este tipo de encuentros no deben interpretarse como una normalización total.

“Hay que tener mucho cuidado de que nos estamos olvidando de lo que todavía vivimos en Culiacán, pero yo creo que estos refresh nos permiten agarrar más fuerza y tener ser más resilientes”, apuntó.

Reyes Zazueta también subrayó que la gastronomía y el ambiente del festival juegan un papel clave en ese proceso.

“Tenemos una muy buena mano, una muy buena cocina y creo que eso nos hace que la vida con la panza llena sea más llevadera”, comentó.

En materia de seguridad, reconoció que las condiciones del evento influyen en la confianza de los asistentes.

“Veo que hay mucha seguridad alrededor. Eso también me ayuda mucho, nos ayuda mucho a sentirnos seguros y poder pues tener una buena tarde”, afirmó.

“Yo normalmente no participo en estos espacios, pero hoy vine porque me dieron confianza los organizadores y la seguridad”, dijo.

Lanzó un llamado implícito a mantener este tipo de actividades sin descuidar el contexto actual.