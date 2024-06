De ser un niño que se interesaba por ver las partidas que disputaban en la plazuela, en Navolato, Paul Pérez se convirtió en un competidor del más alto nivel gracias a su curiosidad, pasión y disciplina por el juego, recuerda Ricardo Mercado, compañero y amigo del docente, reportado como desaparecido el pasado 25 de junio.

“Más que amistad, más que ajedrecista, es como un hermano, somos una familia allá todo el gremio ajedrecístico. Él se acercó solito, nadie me lo presentó, jugábamos, se fue integrando al grupo, yo conozco a toda su familia”, recuerda.

“Como persona es sumamente competitivo, muy buen amigo, esa es su principal característica, muy buen amigo y sumamente competitivo, nunca se rinde, si tiene una posibilidad, nunca va a tirar la toalla. Me pesa muchísimo, la verdad, es que es una persona excelente, está dentro de mis mejores amigos de toda la vida. A mí me duele mucho porque es una persona, como todos, insustituible, pero él además es muy especial para mí por todo lo que he convivido con él”.