“Vamos a encontrar que el discurso del Gobernador, cuando dice ‘yo pedí, yo solicité la alerta de género ’, es un contrasentido, dado que no es posible, ya que la ley establece quiénes son los que pueden solicitar la alerta de género , la ley dice que son los organismos defensores de derechos humanos, la comisión estatal, organismos civiles nacionales e internacionales y organismos de la sociedad civil involucrados en estos temas”, señaló Gutiérrez.

“Creo que eso es algo que nunca lo entendió el gobierno actual, no se entendió que las necesidades de las mujeres en la pandemia son diferentes , que las necesidades de las mujeres que viven violencia son diferentes y que por eso debía actuar de manera diferente, de manera extraordinaria, una reacción extraordinaria ante una circunstancia extraordinaria, por lo que las mujeres estaban viviendo”.

El Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, recordó, fue el organismo solicitante de la alerta de género en 2016 y que logró que se decretara en 2017.

“De ahí que ese discurso que tiene el Gobernador ni siquiera sea congruente con las acciones que se desplegaron con motivo de la alerta de género”, explicó, “es decir, no podemos decir que esa voluntad que dice que tuvo, solicitando la alerta, sea real, puesto que nunca dispuso de recurso estatal para cumplir con las medidas de la alerta de género”.

“No solo es en recurso humano, económico, no hubo una partida específica para hacer el trabajo, por lo tanto el trabajo fue deficiente del trabajo desarrollado por las instituciones; la falta de recursos impactó negativamente en la alerta de género, porque si bien la federación entregó recursos, para concretar la implementación de la alerta de género, no fue suficiente”.

Gutiérrez admitió que quizás eso podría ser un pretexto para el Gobernador, hablar de la insuficiencia de recursos, pero que la federación sí dio esos recursos y se está aplicando.

“Se ejercieron y se está aplicando ahorita, para la alerta de género, pero no podríamos descalificar per se a la alerta, como dice él que no sirvió, que incluso se terminó, este discurso del Gobernador que sí hubo voluntad de su parte queda en evidencia en la nula acción que tuvo el estado, a través de todas las instituciones responsables”, expresó.