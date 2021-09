Que fue él quien solicitó la Alerta de Violencia de Género en Sinaloa y que este se detuvo porque el Gobierno federal así lo decidió, dijo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, sin embargo no fue él quien solicitó este mecanismo de protección a las mujeres, sino el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim, solo declarará la alerta cuando sea solicitada y las dos maneras de que esto ocurra es por medio de una organización de la sociedad civil o de un organismo de Derechos Humanos, ya sea internacional, nacional o local.

Lo anterior explica que no fue el Gobernador quien la pudo solicitar, además de que cuando la Conavim vino a Sinaloa para decretarla, Ordaz Coppel tenía 3 meses de titular del Ejecutivo, iniciando su administración el 1 de enero del 2017 y la Alerta de Violencia de Género se declaró el 31 de marzo de ese año en Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

Cabe destacar que durante la administración de Quirino Ordaz Coppel en Sinaloa, de enero del 2017 a julio del 2021, han denunciado violación 849 mujeres, aunado a la cifra negra que explica que la mayoría de las violaciones no se denuncian, a ello se le suman también 15 mil 761 carpetas de investigación por violencia familiar, según los datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Son 235 mujeres las que han sido asesinadas, es decir, 235 feminicidios oficialmente, sin embargo, no hay una cifra clara del número de mujeres que han sido desaparecidas, además de que la impunidad abarca estos y los demás delitos contra las mujeres.

En el tema de los feminicidios pidió que la AVG se modificara ¿no sucedió?: Si, como no, se solicitó la Alerta de Género, pero ya no se continúa este programa, no por nosotros, porque era del Gobierno federal, pero sin duda que creo que es un tema que ahí está, que se tiene que seguir trabajando mucho en educación, porque no es un tema solo de Sinaloa, es un tema que debemos en el mundo también y que se tiene que seguir fortaleciendo las instituciones y sobre todo la cultura la educación, los valores desde el hogar, desde la casa, por eso el tema de la educación es medular.

¿Por qué no siguió?: Esa fue una decisión de la Secretaría de Gobernación, no nuestra.

Pero si hacía falta en Sinaloa: Tan hacía falta que yo la declaré y solicité la Declaratoria de Alerta de Género, es algo que no habían querido hacer, yo sí lo hice, por la importancia que tiene proteger siempre la mujer y sobre todo a la mujer vulnerable

Lo anterior fueron las respuestas de Ordaz Coppel al cuestionarlo en el marco de su quinto y último informe de Gobierno.