Culiacán reconocerá por primera vez a 20 referentes de su gastronomía

Por primera vez, el Ayuntamiento de Culiacán reconocerá a 20 establecimientos y personas por su contribución a la gastronomía local mediante el distintivo “¡Mi gusto es!”, una iniciativa que busca preservar la tradición culinaria, impulsar la innovación y promover al municipio como destino gastronómico.

La entrega de los reconocimientos será este sábado a las 11:00 horas en el Instituto MIA, como parte de las actividades por el 495 aniversario de Culiacán.

La directora de Turismo del Municipio, Adalay Montoya Castro, informó que la convocatoria recibió 59 registros, de los cuales 28 correspondieron a la categoría Establecimientos del Orgullo Gastronómico, 18 a Salvaguarda de la Herencia Gastronómica Local y 13 a Innovación con Raíz Sinaloense.

“Es la primera edición y esperamos que esta sea una primera edición y que año con año vaya creciendo”, señaló.

Los reconocimientos no se limitarán a la entrega del distintivo. De acuerdo con Castro, el Ayuntamiento prepara actividades de promoción para los 20 galardonados, entre ellas un pasaporte gastronómico y una ruta gastronómica en Culiacán.

“Uno de ellos es que se está trabajando en un pasaporte gastronómico. Entonces, con ese pasaporte gastronómico, pues ahí se va a poder medir también cómo la promoción que se les está dando, qué tanto sí están recibiendo a partir de esta actividad”, explicó.

La funcionaria aclaró que el programa no necesariamente tendrá una convocatoria cada año, pues primero se desarrollarán actividades con los 20 reconocidos y posteriormente se determinará cuándo abrir una nueva convocatoria.

En la primera categoría, destinada a establecimientos con trayectoria y reconocimiento dentro de la gastronomía local, fueron seleccionados Birriería San Blas, Cenaduría La Uva, El Palomar, Los Arcos, Mariscos Los Arbolitos, Menudería Sicairos, Restaurante El Pipirín, Restaurante Panamá, Tacos de cabeza de la Juárez y Tortas Mr. Leo’s.

En Salvaguarda de la Herencia Gastronómica Local fueron reconocidos Clara Lizárraga Acosta, de Quesos Tacuichamona; María Guadalupe García Camarena, de Tamales y Esquites Doña Lupita; María Isabel Félix Ochoa, de Productos Don León; Rafaela Núñez Yáñez, de Restaurante La Limita, y Roberto Nava López, de Mariscos Don Robert.

Mientras que en Innovación con Raíz Sinaloense fueron seleccionados Francisco Daniel Soto Alvarado, de Restaurante El Caprichito Bello; Ignacio Osuna Vidaurri, de Villa Unión Brasa & Masa; Jorge Peraza Sato, de Café Marimba; Luis Osuna Vidaurri, de Restaurante Humaya, y Paúl Giovanni Peñuelas Alemán, de El Sazón de los Peñuelas.

Castro explicó que los participantes fueron evaluados de acuerdo con criterios establecidos para cada categoría.

En el caso de los establecimientos del orgullo gastronómico, uno de los requisitos considerados fue contar con al menos 25 años de trayectoria.

“Simplemente, de acuerdo a los puntos de evaluación que se tomaron con el comité, en esta primera ocasión se seleccionaron esos 20”, dijo.

En la presentación también participaron representantes de instituciones académicas que formaron parte del comité evaluador, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.

Daniela Gutiérrez Amarilla, directora de la Facultad de Nutrición y Gastronomía de la UAS, señaló que la participación de las universidades busca vincular al sector gastronómico con la formación académica, la investigación y la innovación.

“Nosotros sumamos las universidades (...) a complementar este gran proyecto, este gran trabajo, porque ya hablamos de la evidencia científica, de la ciencia, de la academia”, expresó.

Durante el evento, representantes del Ayuntamiento y del sector académico destacaron que la gastronomía no sólo tiene un componente cultural, sino también económico, debido a los empleos y cadenas de proveeduría que genera.

Señalaron que el reconocimiento busca también mostrar una faceta distinta de la ciudad.

“Tenemos que hablar de lo positivo de Culiacán, de lo que somos, de lo que tenemos que dar hacia fuera”, expresó la Regidora Cinthia Valenzuela Langarica.