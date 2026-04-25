$!Culiacán se reúne para celebrar su gastronomía

Entre aromas, música y mesas compartidas, Culiacán vivió este sábado una jornada dedicada a lo que lo mejor representa: su gastronomía. La primera edición de “La Gran Mesa” reunió a chefs, restaurantes y ciudadanía en un encuentro que puso en el centro la cocina sinaloense y el valor de convivir.







El festival, realizado en el Jardín Botánico de Culiacán, congregó a cientos de asistentes en torno a degustaciones, bebidas y propuestas culinarias, acompañadas de música en vivo y expresiones artísticas. La organizadora Karla de la Herrán destacó el sentido del encuentro.







“Estamos muy contentos todos y es solo lo que queríamos. Ese era el propósito de La Gran Mesa, reencontrarnos, sentarnos, convivir y mostrar lo que sí somos nuestra gastronomía , nuestra gente y todo lo que estamos experimentando ahorita y disfrutando”. En esta primera edición participaron chefs como Miguel Taniyama, Yukie Loya y Mariana Rivera; Toshiaki Tsutada; Omar Juárez; Nacho Osuna; Daniel Soto; Daniel González y Luis Osuna, además de cocineras tradicionales y talento invitado como Doña Sabina “La Guerrerense” y Regina Logar.







Desde el gremio, el chef Luis Osuna subrayó el mensaje del evento. “Es bien importante y más ahorita que nos vean al gremio... estamos mandando un mensaje muy, muy, muy bonito, muy potente de unidad, de convivencia”. Por su parte, el chef Nacho Osuna Vidaurri destacó el impacto en la vida social de la ciudad.







“Creo que si le va bien a este tipo de eventos nos va bien a todos nosotros porque al final estamos sacando a la gente de su casa y eso es bien importante. Culiacán gana hoy definitivamente”, dijo. En tanto, la presidenta de Coparmex en Culiacán, Martha Reyes Zazueta, enfatizó el valor emocional del encuentro.







“Necesitábamos este evento para que nos refresque y nos recuerde lo que hace dos años pues nos robaron. Esto es el sinaloense, ese es de culiacanense, estos son los eventos que normalmente tendríamos que tener en estos temporadas”, expresó. La oferta incluyó cocina regional y contemporánea, así como vinos, mixología y cerveza artesanal, en un formato de mesas comunales que promovió la convivencia. El ambiente fue acompañado por música en vivo, con cuarteto, bandas locales y DJ, además de presentaciones de danza contemporánea.







Más allá de lo gastronómico, el encuentro funcionó como vitrina del talento local y como un impulso a la economía, al integrar a restaurantes, productores y proveedores sinaloenses. Durante la jornada también se realizó la entrega de reconocimientos a espacios tradicionales de la cocina local, como “La Menudería Álvarez” del Mercadito de la Juárez, “La Cabeza de Res La Única” y “El Pipirín”, destacados por mantener el sabor y las tradiciones sinaloenses. En el cierre, el chef Miguel Taniyama celebró la convocatoria y el ambiente del evento.





