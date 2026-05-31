Culiacán
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Gastronomía

Culiacán se viste de fiesta con la primera Feria Estatal del Chicharrón 2026

Bajo el lema ‘El Sabor Que Nos Une’, el evento reúne a productores locales, oferta gastronómica y actividades familiares con el objetivo de promover la identidad culinaria y el consumo local
Ubaldo Robles |
31/05/2026 11:21
31/05/2026 11:21

CULIACÁN._ La primera edición de la Feria Estatal del Chicharrón Culiacán 2026 fue inaugurada oficialmente este domingo, en una mañana marcada por la convivencia familiar.

El evento, que reunió a cientos de asistentes, se presenta como una plataforma para visibilizar el talento de los productores locales y consolidar la cultura culinaria de la región.

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La ceremonia de apertura contó con la presencia de Janet Fabiola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Culiacán, quien destacó que esta iniciativa no solo es un festival, sino un esfuerzo por elevar la identidad cultural de la ciudad.

“Cada uno de los involucrados en esta Feria Estatal del Chicharrón hace comunidad y, sobre todo, estamos posicionando y dando una muestra de lo que hacemos de corazón”, afirmó.

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Con la participación de más de 50 puntos de venta, la feria ofrece a los visitantes una amplia variedad de degustaciones, además de exhibiciones de vehículos, activaciones deportivas y música en vivo.

Durante su intervención, Tostado Noriega hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar el consumo local, resaltando la labor del Mercado Garmendia y los comercios que sostienen la economía diaria de la capital.

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Por su parte, José Luis Gallardo, fundador y presidente del comité organizador, agradeció el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento y de empresarios como Ismael Sánchez y Ramón Beltrán.

“Esto es para que la gente consuma de cada uno de los puestos, esto es Culiacán, esto es Sinaloa, por eso le puse ‘El Sabor Que Nos Une’, expresó.

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El presídium estuvo integrado también por figuras como Emiliano García López, en representación de la Secretaría de Economía estatal; Adalay Montoya Castro, directora de Turismo Municipal; y Daniela Gutiérrez Amarillas, directora de la Facultad de Ciencias de Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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Asimismo, en la inauguración hizo acto de presencia en favor del Mercado Garmendia, Heraclio Salazar; la vicepresidenta de Relaciones Públicas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán, Rosa Delma Delgado Gómez; la reina de la feria, Erika Monárrez; y el influencer Sunday.

El ambiente fue amenizado por la Banda La Tornado, que al ritmo de “El Sinaloense” marcó el inicio oficial de las festividades, invitando a las familias a disfrutar de una jornada de tradición y sabor.

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