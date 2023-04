Después de que la Fiscalía General del Estado descartó tener una orden de aprehensión contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, las autoridades deberían indagar quién fue al domicilio del funcionario universitario, opinó el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz.

“Entonces lo que se debería de investigar es si no fue un hecho en el cual le quisieron pegar un calambre (...) un calambre es un susto”.

N: ¿No es confiable entonces la policía de Sinaloa?

Claro que es confiable la policía de Sinaloa, pero hemos visto muchos policías y muchos soldados con tenis también.

A través del expediente de solicitud de amparo que hizo el rector de la UAS el pasado 4 de abril, se dio a conocer que Madueña Molina acusó que elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, y del ejército acudieron a su casa para detenerlo, pero la FGE descartó que haya orden de aprehensión.

“No podemos decir que todas las personas que vistan de autoridades sean autoridades, por eso necesitamos ese informe de autoridad”, expresó Bojórquez Ruiz.

Señaló desconocer quién quiso asustar al Rector con la visita de elementos de seguridad a su domicilio.

“Para eso se pidió el informe de autoridad, para eso es el amparo, para que se dé un informe de autoridad y poder saber qué es lo que está pasando”, comentó.

“Es un derecho que tiene cualquier ciudadano, por ejemplo, se a mí se me para una patrulla afuera de mi casa inmediatamente yo voy y solicito la protección federal, ¿por qué? Porque yo no sé si en realidad es un agente de la Policía Estatal, de la Policía Federal, si es alguien que viene vestido, si no viene con una orden”.

Explicó que se pide un informe de autoridad para que le expliquen a Madueña Molina el porqué había policías afuera de su casa.

“En esa etapa están y para eso se da el amparo, para proteger las garantías individuales”.

Anteriormente la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal contra el rector de la UAS por abuso de autoridad, tras la negativa de la universidad a entregar documentos para ser auditada en la cuenta pública 2022.

Bojórquez Ruiz opinó que pese a la denuncia penal, Madueña Molina no tiene nada qué temer.

“Simplemente salvaguardar los derechos y garantías individuales que tiene cada ciudadano”.