El Rector de la Universidad Autonóma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, reclamó a medios de comunicación la cobertura al Diputado Manuel Luque Rojas, quien lo acusó de ofenderlo durante la inauguración de la Expo Agro, en Culiacán.

“Yo lamento mucho que se den ese tipo de expresiones y sobre todo credibilidad a alguien que porque ya dice, ya sale en primera plana, inclusive al día de hoy de algunos medios de comunicación”, comentó el rector.

Dijo que los medios de comunicación están en libertad de publicar.

“Pero creo que primeramente deberían verificar la información para ser más precisos en esto”, señaló.

Trascendió en medios de comunicación locales la acusación del Diputado Luque Rojas contra Madueña Molina, argumentando que lo llamo “perro” en un encuentro que tuvieron durante la inauguración de la Expo Agro.

En entrevista con Noroeste, Luque Rojas narró lo dicho en el audio que fue publicado en redes sociales, ocurrió y aseguró que el Rector lo ofendió.

Madueña Molina respondió que no está de acuerdo con las expresiones que le imputó el Legislador.

“Y menos que medios de comunicación que se dicen que son muy serios pues retomen este tipo de cuestiones, con la única intención ya sabemos de qué”, protestó el Rector.

Narró que cuando se percató de la noticia comentó con su personal para que fuera publicado un comunicado desmintiendo los hechos.

“Pero esto escaló, inclusive le preguntaron al señor Gobernador el tema, por supuesto que no es cierto, no es el estilo de la Universidad, en la Universidad tenemos valores, no nos comunicamos a través de los medios por eso no me ven a mí contradiciendo a alguien”, señaló.

“Yo respeto lo que ellos digan y yo lo dejo en el juicio de la sociedad para que se valore el tipo de persona con la que estamos tratando; yo respeto mucho al Congreso del Estado, yo respeto mucho al Ejecutivo y siempre me conduciré como lo he hecho hasta ahorita”.

Aseguró Madueña Molina que no utilizará a la prensa para comunicar algo, y que los temas personales deben ser arreglados de manera personal.