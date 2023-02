El Gobernador Rubén Rocha Moya criticó que la participación activa del Partido Sinaloense en la defensa de la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa es una práctica que politiza los intereses y acciones dentro de la institución.

Rocha Moya condenó que el PAS fuese la primera facción política al interior del Congreso de Sinaloa en opinar al respecto de una presunta reforma a la Ley Orgánica de la UAS, lo que genera distracción al interior de la casa rosalina.

“Que no anden distrayendo a la universidad y que dicen que no se ha hecho nada, salieron a decir en cuanto se supo de la agenda salieron como PAS, el (ex) Rector Héctor Cuén y los diputados salieron como PAS. Eso justamente es lo que no deben de hacer, que confunden”, señaló Rocha Moya.

“Yo cuando fui Rector no milité en ningún partido político para evitar inducir a determinada tendencia a los universitarios”.