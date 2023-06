“El ciclo escolar no ha concluido aún. El término de clases se realizará a criterio de cada escuela para proteger a los alumnos del calor. Tal fue el llamado del Gobernador Rubén Rocha Moya a las autoridades escolares hoy en su Semanera”, puede leerse en la lámina.

Durante su conferencia de prensa semanal, el Gobernador pidió a las autoridades educativas tomar decisiones para no exponer a los estudiantes a las altas temperaturas presentadas en las últimas semanas por la tercera ola de calor.

“De aquí en adelante, se los digo yo y que me disculpe la Secretaria (Graciela Domínguez Nava), tienen la aprobación nuestra para que cierren el curso, vayan cerrando el curso.Y ahí donde no lo han cerrado y tengan problemas de calor, no estén trabajando, por favor tomen la decisión de mandar a los niños a su casa”, dijo Rocha Moya.

Horas más tarde de esta declaración, el Gobierno de Sinaloa emitió la ficha en la que se aclaró que el ciclo escolar no ha terminado.

Sobre este tema Noroeste buscó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, sin embargo el equipo de comunicación negó una entrevista telefónica argumentando temas de agenda de la funcionaria pública Graciela Domínguez Nava.