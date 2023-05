“Es injusto lo que están haciendo de querernos pagar el maíz por menos cuando el año pasado costó 7 mil 200, querernos pagar en lo de ahorita, dicen que el Gobierno no tiene la culpa y yo les pregunto si el Gobierno no tiene la culpa y entonces ¿quién ahora nos podrá ayudar?”, opinó un ejidatario de Recoveco, Gilberto de la Vara.

“No creo que nos vayamos a ir tampoco, esa es mi opinión, no creo porque aquí estamos muy bien, no estamos solos y si aquí estamos los que queremos estar, allá no vamos a querer estar ninguno porque Mazatlán está lejos”, opinó el manifestante.

“Que no nos golpeen, porque la verdad que viene una factura por cobrarse en 2024 y sí la vamos a cobrar, no vamos a votar por quien no tengamos que votar y no vamos a creer en ningún partido, porque nos están lastimando donde más nos duele”, sostuvo el ejidatario de Recoveco.

“Hay que entrar en razón, no hay que tomar el Aeropuerto”, expresó.

El agricultor dijo que tomar el Aeropuerto Internacional de Culiacán puede ser difícil e incluso peligroso.

“No creo que eso se vaya a dar, yo pienso que el Aeropuerto no lo vamos a tocar, yo no estoy de acuerdo porque nosotros vimos un ejemplo en días pasados, que gente con más poderes no pudieron entrar, nosotros no tenemos con qué entrar”, añadió.