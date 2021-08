Derechos humanos, prioridad para Enrique Inzunza Cázarez en la siguiente administración

El perfilado por Rubén Rocha Moya para ser el Secretario de Gobierno durante su administración, Enrique Inzunza Cázarez, dijo que aceptó estar en el equipo de funcionarios de primer nivel a entrar el 1 de noviembre, pero que no tiene nada seguro hasta el momento, aun así le honra la oportunidad de trabajar por Sinaloa, especialmente por los grupos vulnerables.

“Su servidor ve la administración pública como un espacio para dar cumplimiento a los derechos de todas las personas, los derechos sociales que tienen que ver con el acceso a las condiciones mínimas para el bienestar, la dignidad, de educación, esa es la razón por la cual me siento muy honrado y he aceptado acompañarlo en su administración, en su proyecto de Gobierno”, dijo el ex Magistrado.

Inzunza Cázarez citó a Rocha Moya cuando dijo que como todavía puede haber cambios, los nombres están escritos con lápiz, y que de estar en la Secretaría de Gobierno o en cualquier tarea, sería una tarea digna, de ahí que haya justificado haber aceptado estar en el siguiente Gobierno estatal, detallando que en cualquier espacio en que se le asigne una responsabilidad buscará contribuir al proyecto.

“Es un proyecto transformador, es un proyecto alineado a la convicción al proyecto del Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me siento muy honrado y también muy comprometido, desempeñaré la tarea y la responsabilidad en la cual consideren que yo puedo contribuir a su proyecto”, abundó

El originario de Badiraguato, al igual que el Gobernador electo, reiteró que la invitación ha sido a integrarse a un equipo de trabajo y la ha aceptado, el espacio o responsabilidad lo decidirá Rocha Moya, enfatizando que será por un proyecto de un Sinaloa justo, por el bienestar, las personas más desprotegidas y que en diferentes sentidos han recibido indiferencia, lo cual quiere que quede al centro de la acción pública.

Gabinete“No sabemos, pero es una posibilidad”, dijo Rocha Moya sobre Héctor Melesio Cuén Ojeda, al referirse a la secretaría en la que lo pondría al frente, una vez que confirmó que el también ex Rector será funcionario de primer nivel, señalando que puede estar tanto en educación, economía o salud, asegurando que Cuen Ojeda tiene un perfil amplio.

Jaime Montes Salas quien fue el Delegado de programas federales en Sinaloa, podría estar en un espacio agrícola y pesquero, mientras que Graciela Domínguez Nava, la líder de Morena en el Congreso local, está por defirnírsele si va a la Secretaría de Bienestar o transparencia.“Nosotros no firmamos ningún convenio de cuántos van o cuántos no van, no hay un convenio con nadie para decir cuántos se colocan, sobretodo quienes son del movimiento tienen posibilidades, sean morenistas, sean pasistas, sean ciudadanos que no están afiliados, pero que son del movimiento y han estado aquí y se han deslindado de otras posiciones políticas que tuvieron antes de empezar las campañas, eso es importante”, explicó que no hay un número de pasistas a acomodar en su administración.

Mientras que la Secretaría de Innovación es la única secretaría que busca desaparecer, pues consideró que no es suficiente para tener ese grado, sino que puede ser una dirección.