Recalcó también que es a los grandes compradores y a los industriales a quienes se les debe presionar para que paguen un precio justo por el maíz, no afectando a la ciudadanía.

“Yo llamo a los productores que están en el Aeropuerto a que reflexionen, que dejen que funcione el Aeropuerto, necesita moverse la ciudadanía y a esos que no les permiten pasar, los convierten en adversarios, porque finalmente ellos llevan su problema, cada quien tiene su problema, tienen que viajar y serán atendidos por nosotros si quieren”, dijo.

“Yo nunca les he negado, como nunca me he reunido con los productores. Un día vinieron aquí, a ustedes les consta, yo me vine de México especialmente a hablar con ellos, hablé con ellos directamente y ahora si nos hubieran dicho también los atendemos, en cualquier circunstancia los atendemos. Estamos para atenderlos, yo les ofrezco los oficios nuestros, lo que podamos hacer a efecto de canalizar su inquietud”, reiteró.

En el mismo comunicado, el Mandatario estatal lamentó que algunas bodegas estén boicoteando el programa de comercialización de Segalmex y Gobierno del Estado, para favorecer los intereses de los grandes compradores e industriales, al no recibir el maíz a los pequeños productores de hasta 10 hectáreas, a quienes se les comprará el total de su cosecha, estimada en un millón de toneladas.