Descarta Gobierno de Sinaloa comprar caña de azúcar del ingenio de Eldorado

CULIACÁN._ Ni el Gobierno estatal ni federal comprarán caña de azúcar del ingenio azucarero de Eldorado, descartó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Esto, luego de que el Diputado local y accionista del ingenio en Eldorado, Serapio Vargas Ramírez, exigió apoyo del Gobierno del Estado para hacer la compra y rescatar el ingenio azucarero; además, amenazó con que de no recibir respuesta se tomarán la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

“No, no tenemos nosotros la posibilidad de comprar el azúcar”, dijo Rocha Moya.

“Pues puede hacerlo, puede hacerlo [tomar la calle] pero finalmente nosotros no podemos. Yo estuve en lo que me pidió que le ayudara le ayudé, hablé con el dueño anterior, le dije que hiciera lo posible por facilitar que se lo comprara porque yo partía de la idea de que estaban haciendo una compra debidamente pensada y demás, y hablé también con el Secretario General del Síndicato porque hay varias cosas que tienes que cuidar. Tienes que cuidar que no se vaya a afectar a los trabajadores, y tienes que cuidar que también los que siembran caña se vean beneficiados”, aseguró.

Explicó que Seguridad Alimentaria Mexicana, no compra azúcar ni garbanzo por lo que no es posible apoyar lo que solicitan.

“Es que nosotros no nos dedicamos a comprar azúcar, no podemos”.

“Lamentablemente pues sí, le quisiera ayudar a él y a todos los que hay, pero lo que no es posible institucionalmente no lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros compramos maíz, sí porque el maíz sí lo compra el Gobierno, tiene un programa de compra entonces cuando nosotros compramos el maíz estamos coordinados con Segalmex y el Gobierno compra maíz.

“Segalmex no compra azúcar, no compra garbanzo [...]”.

-Pero, ¿se está haciendo la operación para comprar garbanzo por parte de Gobierno?

“Eso sí, eso lo estamos viendo nosotros, yo me reuní con los compradores de garbanzo para pedirles que se comprara, se estableciera un precio y hay un precio muy bueno para los garbanceros y está operando”, comentó.