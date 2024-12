Por su parte, Alejandra Cárdenas, hija de Sergio Cárdenas Hernández, trabajador de El Debate desaparecido el 19 de octubre en Culiacán, señaló que tras la desaparición de su padre la autoridad solo ha prometido encontrarlo, pero a más de dos meses siguen sin resultados positivos.

“El resultado como tal aún no está, nosotros solamente queremos que mi papá esté con nosotros nada más, no buscamos culpables, no buscamos nada más que él regrese a casa como todos los días lo hacía. Hay tanta autoridad, pero no vemos que haya un resultado positivo ni para la señora (Rossy Félix) ni para nosotros, ni para nadie.

“Es una impotencia muy grande porque uno no puede hacer nada, o sea, ellos que tienen la posibilidad de hacer algo no nos dan resultados, entonces qué vamos a hacer nosotros si no tenemos las posibilidades”, apuntó.