El grupo conformado en su mayoría por mujeres portaban sus listones azules y señalaban que esta iniciativa iba en contra del derecho a la vida.

”Creo que está ‘hecha con las patas’ esta iniciativa, no tuvieron asesoría médica, no tuvieron asesoría psicológica, porque no hablan de las implicaciones que esto tiene en las mujeres que abortan”, comentó Ana Laura Hernández, de la organización Vía Familia.