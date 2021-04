$!Desea Jesús Ibarra, candidato a Diputado local, un Sinaloa más equitativo y justo

“Me siento muy contento por el recibimiento de la gente en las colonias que hemos visitado, y vamos a seguir trabajando, tocando puertas, con una campaña propositiva, donde las necesidades de la gente las vamos a convertir en acciones cuando lleguemos al Congreso del Estado, de la mano con el futuro Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha”, señaló Ibarra Ramos.

Ibarra Ramos compartió también que su interés por ingresar a la política se debe principalmente por el deseo de tener un Sinaloa más equitativo y justo, y para ello se necesita regresar mucho de lo que la vida le ha dado, una obligación de todos lo que como él han tenido la oportunidad de prepararse, de construir algo en la vida, y así tener una sociedad más filantrópica, un estado inteligente y de mentes creativas.

El candidato a Diputado por el Distrito 14 señaló que el panorama político en esta nueva elección se ve muy favorable para su partido, con una importante alianza con el PAS, donde lo más importante llegará después de haber ganado, llegando así al Congreso del Estado, y hacer posible que sus propuestas se conviertan en una realidad.

“Queremos llevarle a los niños y jóvenes tecnología, una política digital, educación tecnológica que requiere el estado, dotar a Sinaloa con una infraestructura digital que aún no se tiene, que los pequeños tengan todo lo necesario para estar a la vanguardia, y así enfrentarlos a las oportunidades que está demandando el mundo actual”.

Respecto a sus propuestas, Ibarra Ramos señaló que está impulsando un programa llamado El futuro es hoy, el cual consiste en dar computadoras, tablets, e internet a niños y jóvenes, al ser herramientas necesarias, que con la pandemia ha quedado de manifiesto que son importantes contar con ellos.

La segunda de sus propuesta, explicó, tiene que ver con crear el Fondo del Rescate de la Inversión Local, apoyando al que quiera emprender, así como lograr tener un congreso certificado.

“Estamos proponiendo una certificación ISO 9001:2015, y así tener un congreso validado en procesos jurídicos, administrativos, de seguimiento, realizando una evaluación a los Diputados, para que hagan mejor su trabajo; necesitamos modernizar al congreso, volverlo digital, con leyes que vayan de acuerdo a lo que necesita la gente”, expresó.

Las propuestas, resaltó, no son improvisadas, u ocurrencias, sino que son peticiones que la misma gente le ha externado en su andar durante lo que lleva de campaña, y que espera concretar cuando llegue al Congreso del Estado como Diputado.

El reto, subrayó el candidato, es realizar una campaña efectiva, sacar adelante este proyecto de la gente, sencillo, humilde, pero con muchas ganas de lograrlo, llegar al Congreso del Estado.

“El reto es transformar al congreso, apoyar al sector empresarial, ir de la mano con ellos, ahora con algunas buenas propuestas como el fondo para el rescate de la inversión local, podamos gobierno del estado y empresarios ir de la mano, y así sacar a Sinaloa del bache”, destacó Ibarra Ramos.

Respecto al tema de que hoy la juventud está mucho más inmersa en la política, Ibarra Ramos no dudó en decir que son precisamente los jóvenes la clave y parte importante en este proceso electoral, a quienes exhortó a salir a votar el próximo 6 de junio, con un voto analítico, basado en buenas propuestas.

“De lograrse el objetivo, y convertirme en Diputado Local, a los sinaloenses les digo que no me rajo, que podrán contar conmigo en su comunidad o colonia, no necesitarán ir al congreso a buscarme, porque yo regreso a la gente”, resaltó el candidato.