Destaca Gobierno federal baja en homicidios en Sinaloa, pese a persistencia de violencia

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, el Gobierno federal aseguró que algunos indicadores de seguridad muestran una tendencia a la baja, particularmente en homicidios dolosos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo afirmó este lunes durante la conferencia de prensa realizada por el Gabinete de Seguridad en Culiacán que, de octubre de 2024 a abril de 2026, los homicidios pasaron de un promedio de 5.9 a 3.3 diarios, lo que representa una disminución de 44 por ciento.

En el caso de Culiacán, señaló que la reducción es de 38.6 por ciento en el mismo periodo.

“Estamos hablando de una disminución en el estado de 44 por ciento menos homicidios dolosos. Por lo que se refiere específicamente a la ciudad de Culiacán, han disminuido en ese mismo periodo de 4.4 a 2.7 homicidios dolosos menos lo que representa una reducción de 38.6 por ciento”, aseguró.

Añadió que también se ha registrado una ligera mejora en la percepción de inseguridad, pues de acuerdo con datos del INEGI, esta pasó de 88.1 a 84.1 por ciento entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026.

Cifras recopiladas por Noroeste con base en registros oficiales reflejan que la violencia se mantiene en niveles altos.

La última semana de abril cerró con 44 muertes violentas, un aumento del 38 por ciento respecto a la semana previa.

A ello se suman reportes recientes de robo de vehículos, con al menos 10 casos registrados en ese mismo periodo.

Desde el inicio de la confrontación entre las facciones de los Guzmán y los Zambada, el 9 de septiembre de 2024, el estado acumula 3 mil 185 homicidios dolosos y 3 mil 697 personas privadas de la libertad.

El balance de esta ola de violencia incluye además 10 mil 921 vehículos robados, 3 mil 531 personas detenidas y 184 personas abatidas.

En promedio, esto equivale a 5.3 asesinatos, 6.2 privaciones de la libertad y 18.1 robos de vehículos cada día.

Entre los delitos de mayor impacto, las privaciones de la libertad continúan por encima de los homicidios, mientras que el robo de vehículos mantiene una incidencia constante.