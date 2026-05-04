Informe diario: cierra semana con 44 muertes violentas, 38% más que la anterior; 9 homicidios y 2 hallazgos de restos el domingo

Este domingo 3 de mayo se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo ocho al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada frente a una plaza comercial en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos y unas horas después, al tiempo que continuaba el operativo por el primer homicidios, dos personas más fueron asesinadas dentro de la plaza; los tres hombres fueron identificados como José Guadalupe, Juan Carlos y Vidal Alberto.

También en Culiacán, otra persona, un comerciante de nombre José Alfredo fue asesinado en el fraccionamiento Capistrano; y una persona más fue asesinada dentro de un bar en la colonia San Benito, se llamaba Jaime Luiz y tenía 55 años.

En Navolato, una persona falleció luego de resultar herida en hechos registrados en un parque de la ciudad, su nombre era Saúl y tenía 60 años. En Mocorito, una persona fue localizada asesinada a balazos en la plazuela de la comunidad de Caimanero, se llamaba Conrado y tenía 50 años. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en la colonia María Elena Gómez.

También se reportó el fallecimiento del menor de 17 años agredido a balazos dentro de su auto en la colonia Rafael Buelna el sábado previo, se llamaba Jesús, pero este caso no se sumó a la estadística nacional.

En otros hechos, colectivos de buscadoras reportaron la localización de una osamenta en el poblado La Noria en Culiacán; mientras que en Concordia también hallaron una osamenta en el poblado Santa Catarina.

Ya por la noche, vecinos del lugar reportaron un fuerte operativo en una torre de departamentos del sector Tres Ríos, sin que hasta el momento haya versión oficial de los hechos.

Con estos datos, la semana cerró con 44 muertes violentas, lo que equivale a 38 por ciento más que la semana anterior; así, el mes de mayo proyecta para cerrar con 196 homicidios.