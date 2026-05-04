Informe diario: cierra semana con 44 muertes violentas, 38% más que la anterior; 9 homicidios y 2 hallazgos de restos el domingo

Este domingo 3 de mayo se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo ocho al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada frente a una plaza comercial en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos y unas horas después, al tiempo que continuaba el operativo por el primer homicidios, dos personas más fueron asesinadas dentro de la plaza; los tres hombres fueron identificados como José Guadalupe, Juan Carlos y Vidal Alberto.
También en Culiacán, otra persona, un comerciante de nombre José Alfredo fue asesinado en el fraccionamiento Capistrano; y una persona más fue asesinada dentro de un bar en la colonia San Benito, se llamaba Jaime Luiz y tenía 55 años.
En Navolato, una persona falleció luego de resultar herida en hechos registrados en un parque de la ciudad, su nombre era Saúl y tenía 60 años. En Mocorito, una persona fue localizada asesinada a balazos en la plazuela de la comunidad de Caimanero, se llamaba Conrado y tenía 50 años. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en la colonia María Elena Gómez.
También se reportó el fallecimiento del menor de 17 años agredido a balazos dentro de su auto en la colonia Rafael Buelna el sábado previo, se llamaba Jesús, pero este caso no se sumó a la estadística nacional.
En otros hechos, colectivos de buscadoras reportaron la localización de una osamenta en el poblado La Noria en Culiacán; mientras que en Concordia también hallaron una osamenta en el poblado Santa Catarina.
Ya por la noche, vecinos del lugar reportaron un fuerte operativo en una torre de departamentos del sector Tres Ríos, sin que hasta el momento haya versión oficial de los hechos.
Con estos datos, la semana cerró con 44 muertes violentas, lo que equivale a 38 por ciento más que la semana anterior; así, el mes de mayo proyecta para cerrar con 196 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 185 asesinatos y 3 mil 697 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,185 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,697 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,921 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,531 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 19 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 799 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 697 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 12 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de tres diarios.