Destaca Omar Juárez la importancia del sabor, estandarización y pasión por la pesca local

En el marco del encuentro gastronómico que reunió a los máximos exponentes de la cocina en la región, el chef ejecutivo de Zen by Zasshi, Omar Juárez Díaz, destacó la importancia de la estandarización y el impulso al producto local como los pilares que definen el éxito de la marca en Sinaloa y Sonora.

Juárez Díaz, quien lidera las barras frías de la cadena, detalló que su labor fundamental es garantizar que la calidad y los procesos sean idénticos en cada una de sus unidades, desde la matriz en Mazatlán, pasando por Culiacán, hasta las aperturas más recientes en Los Mochis y Hermosillo.

“Estos eventos son muy buenos para impulsar la comida gastronómica de Sinaloa, porque hay muy buena mano, hay muy buen producto y hay muy buenos chefs”, señaló Juárez Díaz

Durante el evento, los asistentes pudieron degustar creaciones emblemáticas como el rollos que combinan aguacate y salmón natural, flameada con puntos de salsa spicy y terminada con un toque de salsa dulce.

“Utilizamos pesca local para impulsar el mercado de aquí de Sinaloa”, afirmó

Informó que acude al puerto en Mazatlán para seleccionar variedades de peces para su selección del día.

Juárez Díaz enfatizó que estos eventos son vitales para proyectar la riqueza culinaria del estado.

También agregó que ya cuenta con experiencia previa en encuentros de gran escala como el Culinary Fest de Los Mochis

Para Juárez Díaz, la clave reside en que la gente salga y disfrute de la calidad que ofrece la región, reafirmando el compromiso de Zen by Zasshi con la excelencia y el respeto por los ingredientes que brinda el Mar de Cortés.