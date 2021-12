Detectan dos casos sospechosos de la variante Ómicron de Covid en Sinaloa

Sinaloa tiene dos casos sospechosos de la variante Ómicron de Covid-19, anunció el secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En conferencia de prensa informó que se trata de un paciente masculino de 33 años de edad que estuvo en Francia hace 15 días, quien dio positivo a coronavirus, al igual que su esposa, por lo que ambos son considerados sospechosos.

“Arriba de un vuelo de la Ciudad de México a Mazatlán, este paciente es de Mazatlán nomás que vive en la Ciudad de México y fue el día 13 de este mes cuando llega aquí”, detalló el secretario de Salud estatal.

“El día 15 viaja de Mazatlán a Guadalajara, posteriormente llega a Culiacán el día 16 e inicia con síntomas. Se le hace una prueba de PCR y sale positivo, y hasta ahorita lo que tenemos nosotros de manera presuntiva es que es variante Ómicron, pero es presuntivo, estamos esperando la secuenciación de parte del Indre para que nos diga ya de manera definitiva si es esta variante o no es”, abundó el funcionario.

Detalló Cuén Ojeda que ambos están aislados y sus pruebas fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Indre, para que determinen qué variante padecen los pacientes.

-¿Son dos casos sospechosos, entonces, la esposa y él?

-Sí, son dos casos sospechosos.

Cuén Ojeda también señaló que el hospital que supo de los casos no actuó conforme a los protocolos establecidos.

“El hospital que detectó esto, la verdad que no hizo lo correcto, no se comunicó inmediatamente con nosotros como Secretaría de Salud sino que lo hizo con otra instancia y eso lógicamente no se está cumpliendo y se está violando la norma”, informó.

“La esposa también está enferma, se enfermó también, y ahorita está aislada, ya tenemos el control, están aislados y vamos a esperar el resultado”, agregó.

El secretario de Salud estatal informó que ambos pacientes están aislados, y desconoce cuándo estarán los resultados del Indre, pero espera que sea entre este martes o miércoles.

Durante la conferencia mañanera de este martes, el Subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que 23 casos han sido identificados con la variante Ómicron en México, de los cuales, 16 están en la capital del país, seis en el Estado de México, uno en Sinaloa y otro en Tamaulipas.

El funcionario destacó que hasta el momento los casos reportados con Ómicron han tenido síntomas leves, por lo que no han requerido de hospitalización.