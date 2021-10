Un margen de 15 días para que madres y padres de familia que no pudieron cambiar vales de uniformes y útiles escolares, lo hagan, es una propuesta de la legisladora Flor Emilia Guerra Mena, señalando que no tiene caso tener los uniformes guardados y que hay diferentes razones, por ejemplo personas contagiadas de Covid-19 que no pudieron salir a canjear los vales.

Por lo anterior, la morenista realizó un llamado a las autoridades en funciones, como el Secretario de Educación Pública y Cultura, Alfonso Mejía López, y el Secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, para que analicen ampliar el plazo luego de las demandas de familias que no hicieron efectivo este derecho, sin embargo, destacó que es responsabilidad de las familias acudir los días y horas en que se organizó el calendario.

“Hacer un llamado a las autoridades educativas para hacer un margen y que no se desperdicie, mejor se aproveche”, dijo, “ también uno como padre de familia debe ser responsable e ir por el uniforme, independientemente sí muchas clases son por zoom, a veces se ponen actividades que debe de ser obligatorio portar el uniforme, también se hace el llamado los padres de familia que no dejemos las mañana las cosas”, agregó.

La convocatoria, detalló, salió y se comunicó por diferentes medios a la ciudadanía desde las fechas en que se podía cambiar con día y letra de apellido, para que asistieran por los uniformes y útiles escolares, sin embargo, consideró que se entiende que a veces los padres trabajan y si en ese día que les tocó ir y no podían ir a recoger por situaciones externas y tampoco con la extensión de plazos, se les debe dar otra oportunidad.

“Me voy a poner en el medio, entiendo al Gobierno que tenga que cerrar o que tenga que entregar, porque ya sabes que estamos en transición o cambio de Gobierno y se entiende que para dejar cuentas claras, que esperemos que así sea, y ahí podría decir que la responsabilidad de los padres era ir a canjear los uniformes independientemente si los alumnos y las alumnas regresarán ahora en agosto”, refirió.

Por otro lado, reiteró que hubo padres y madres de familia que no acudieron no porque no quisieran, sino que porque no pudieron. La Diputada que en la 63 Legislatura fue la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, indicó que no sabe si en esta legislatura tendrá esa responsabilidad nuevamente, pero que hay un comité operativo con SEPyC, Desarrollo Económico y quien titula la comisión, que es donde se pueden tomar decisiones, como la consideración del aumento de plazo,

“El llamado debe ser a las actuales autoridades, porque todavía nos queda todo el mes de octubre, llevamos 5 días de octubre gastados nomás y todavía a ver si pueden extender el plazo, para los que no pudieron accesar al programa de los uniformes, que les den un plazo de 15 días más para que puedan ¿qué caso tiene tener los uniformes ahí? y que se le pueda dar certeza a los padres de familia de que van a tener el programa completo”, reiteró.

Guerra Mena dijo que al entrar el nuevo Gobierno lo primero que hay que hacer es revisar las cuestiones del presupuesto, por lo que este no será un tema primordial, de ahí que considerara que se tiene que resolver en estos días por las autoridades actuales.