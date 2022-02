Director de ISDE confirma que continuará con su personaje del ‘Chango 0te’ en redes sociales; no cree dañar al instituto

Tras un mes de pausa, el 30 de diciembre subió un video acompañado de su esposa, y otro más el 2 de febrero.

“Yo tardé media hora en grabar un video, imagínate, o sea, no siento que me quite el tiempo, ni me quite la visión del Instituto Sinaloense del Deporte porque para eso ya hay personas que se encargan de editar videos, hay personas que hacen su trabajo, yo nada más lo grabo, y lo grabo en menos de media hora”, explicó a Noroeste.

“No agrandemos demasiado la situación, es la realidad de las cosas”, criticó.

El Director del ISDE detalló que tiene videos guardados, y el que publicó en diciembre lo grabó en sus vacaciones.

“Tengo videos que voy a grabar, tengo videos que también grabé. Entonces ya estando como administrador grabé videos y lo voy a seguir haciendo en cuanto tenga mis espacios libres como lo he hecho”, explicó.

“Julio Cascajares es otra cosa, Julio Cascajares está enfocado en el Instituto Sinaloense del Deporte y no creo que en ningún momento vaya a dañar el Instituto”, aseguró.

Cascajares Ramírez afirmó que ahorita están trabajando en los Juegos Nacionales en lo que Sinaloa será sede.

“El personaje del chango es un personaje ficticio que no va a perder su esencia, Julio Cascajares ojalá la gente se enfoque y se dedique o le ponga atención a Julio Cascajares y va a encontrar las diferencias”, comentó.

“A todos los medios los invito a que vengan, que consulten a deportistas, entrenadores, hagan su trabajo como de verdad lo tienen que hacer. No hagamos mal uso y no nos aprovechemos de un medio o una plataforma que tengamos”, sentenció el funcionario estatal.