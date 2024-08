Es una casa de ladrillo, con tejaban de acero, que en una de las esquinas le habían puesto bolsas negras para tapar el hueco que había dejado la parte de la fachada que ya se había caído.

Hace cuatro meses, Ernesto se presentó en el Ayuntamiento para solicitar un permiso que le permitiera reconstruir la barda de su casa; sin embargo, cuando fue ante el gobierno municipal lo ignoraron.

“Es que nosotros lo íbamos a hacer, por eso iba yo a pedir permiso al Ayuntamiento, pero no me hicieron caso, me mandaron a ‘lucas’. Le dije ‘es que quiero llegar a un arreglo porque si me pongo me va a llegar multa, por eso vengo acá, a llegar a un acuerdo, no me hicieron caso”.