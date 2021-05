En un estudio realizado en estudiantes de 10 a 15 años que pasaron 14 meses de educación a distancia se encontró que el 61.6% no comprende un texto de cuarto grado de primaria, 41.8% no entiende un texto de segundo grado de primaria y el 14.8% no puede leer una historia, informó Mexicanos Primero.

La organización defensora del derecho a la educación también señaló que el 88.2% de las y los encuestados no pudo resolver un problema de tercero de primaria, 36.4% no completó de forma acertada restas simples, el 25.8% no pudo hacer sumas con acarreo y 96.5% no logró resolver adecuadamente una operación con fracciones.

Estos datos forman parte del los primeros resultados del mencionado análisis, que se realizó en colaboración con el Centro de Estudios Educativos y Sociales, y del Proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, y contó con la participación de dos mil niños, niñas y jóvenes mexicanos que han tomado clases a distancia desde el 23 de marzo de 2020, por la pandemia por coronavirus.

“En Mexicanos Primero decidimos hacer este estudio porque no existe evidencia actualizada, presentada a los ciudadanos, sobre lo que pasó con los alumnos en 14 meses, no se ha dado la debida importancia al tema socioemocional para el regreso y no se ha previsto una evaluación pública de logro de aprendizaje”, dijo Jeny Farías, directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero.

El presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón Martín del Campo, alertó que estos datos son evidencia del incremento en barreras de aprendizaje y deserción escolar en el que se encuentra toda una generación.

Agregó que las autoridades educativas deben de planear un regreso a las aulas que considere estos nuevos datos.

“Lo que estos primeros resultados que la investigación nos muestran es que el derecho de toda una generación está, como nunca, en riesgo. Tenemos que ofrecerles, como país, como sociedad y gobierno, algo mejor. No podemos traicionar su expectativa... Regreso sí, pero no de cualquier manera”, comentó.

Las exigencias que Mexicanos Primero hace a las autoridades educativas son: asegurar claridad y participación para el regreso; destinar recursos adecuados para infraestructura, suministros y formación docente, reconexión de ausentes y ejecución de modelo híbrido; adoptar la Ruta Socioemocional; rediseñar todo el ciclo próximo como recuperación, reforzamiento y nivelación, con el énfasis en los aprendizajes fundamentales.

“El regreso debe ser con un enfoque de restitución de derechos, de recuperación y remediación. Lo primero es reconocer la importancia de lo socioemocional; exigimos que la SEP prevea una formación emergente y un acompañamiento sólido para maestras y maestros. Se necesita recuperar confianza, sentido de propósito, dinámica de grupo”, puntualizó el presidente de la organización.