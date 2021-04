El 15 de abril es el último día para adquirir ficha de preinscripción en la UAS y hacer el pago

El próximo 15 de abril es el último día para adquirir una ficha de preinscripción para ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como realizar el respectivo pago, informó la Casa Rosalina mediante un comunicado.

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS, informó que durante Semana Santa y Semana de Pascua, la universidad no ha parado sus actividades ni su mecanismo para garantizar la posibilidad de ingreso de la mayor cantidad posible de jóvenes que deseen estudiar el bachillerato o una licenciatura en la máxima Casa de Estudios en la entidad.

Guerra Liera detalló que la Casa Rosalina puso a disposición de los jóvenes sinaloenses un total de 135 mil fichas para estudiar en la UAS.

“De manera general en el estado, nivel medio y nivel superior de 135 mil fichas, han sido tomadas cerca de 60 mil fichas, quedan más de 76 mil disponibles y esto nos pone a la Universidad en una disposición de garantizar el ingreso; cabe decir que se cierra este proceso el día 15 de abril, se cierra para adquirir una ficha y realizar el pago, o sea... si antes de esa fecha no termina el proceso va a quedar fuera; en el nivel superior para registrarse en el Ceneval se tiene hasta el 16 de abril, si no, no van a obtener un examen virtual con su nombre, no van a estar incluidos y no van a poder seguir el sueño de ingresar al nivel superior”, informó.

“El llamado es a que quienes tienen una ficha que den continuidad al procedimiento, envíen la documentación en formato PDF a la Unidad Académica donde deseen ingresar, bajar la guía para el examen y presentar el examen Ceneval, quien no realice su registro antes del 16 de abril no podrá presentar el examen Ceneval que se aplicará desde casa de manera virtual el jueves 20 y viernes 21 de mayo”, añadió.

El universitario compartió que hasta el 6 de abril a las 8:00 horas en el nivel medio superior, de un total de 55 mil 565 fichas ofertadas, entre ellas las 15 mil 875 reofertadas, han sido tomadas 24 mil 233 fichas, de éstas han sido pagadas 21 mil 847; hay más de 31 mil fichas disponibles todavía para quien desee estudiar en alguna preparatoria de la UAS.

Guerra Liera indicó que la Casa Rosalina se plantea aceptar a todo joven que haga el procedimiento de preinscripción, pero es importante que terminen el proceso .

En el caso del nivel superior, el Rector indicó que de 79 mil 445 fichas ofertadas quedan aún 44 mil 848, es decir, hay 34 mil 597 fichas asumidas por los interesados, y de éstas han sido pagadas 25 mil 846 y 22 mi 967 se han registrado en Ceneval.