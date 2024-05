No son de su facultad

Acerca de actores políticos que han referido a que es el Gobierno de Sinaloa el que actúa contra los maiceros, respondió que esos asuntos no son facultad suya. Incluso, asemejó esta situación con los juicios abiertos contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes le acusan de atacarlos por la vía judicial.

“Ahí actúan, ¿qué actúan? Dos órganos autónomos que son federales, la Fiscalía que es federal y autónoma, y la Suprema Corta que es el juez, porque es el juez el que pide la aprehensión (de Baltazar).

“No le pueden pedir al Ejecutivo que intervenga en los procesos judiciales, ¿cómo le piden a uno? ¿Por qué me piden a mí que yo intervenga en los procesos judiciales? Al contrario, lo que deberían pedir que yo no me meta en los procesos judiciales, es lo mismo que dicen los de la UAS, dicen lo mismo que yo estoy metido”, dijo Rocha Moya.

“Ellos (agricultores) me están pidiendo que no me meta, no, es que el Ejecutivo no tiene tareas de investigación judicial, esas son tareas autónomas diferentes al Ejecutivo”, enfatizó.