De acuerdo con el reporte del Banco Mundial “Perspectivas de los Mercados de Materias Primas 2023” El conflicto en Medio Oriente -el último de una serie extraordinaria de shocks ocurridos en los últimos años- han aumentado los riesgos geopolíticos para los mercados de materias primas, en un entorno global ya de por sí incierto.

Por ahora, el impacto de la guerra en los precios de las materias primas ha sido moderado. Sin embargo, la historia sugiere que una escalada del conflicto representa un riesgo importante que podría provocar un aumento de los precios del petróleo y otras materias primas. La magnitud de los efectos dependerá de la duración y la escala del conflicto, así como las interrupciones en el suministro, las restricciones comerciales y las perturbaciones relacionadas con el clima también podrían dar lugar a precios más altos; por el contrario, un crecimiento mundial más débil de lo esperado representa un riesgo clave a la baja para los precios de las materias primas.

Antes del último conflicto en el Medio Oriente, los precios de los productos agrícolas cayeron un 3 por ciento en el tercer trimestre, impulsado principalmente por caídas en el precio de los alimentos, liderado por un 7 por ciento en la caída porcentual de los cereales. La no renovación del Iniciativa de Granos del Mar Negro, la prohibición de la India a la exportación de arroz no basmati y el inminente El Niño impulsó la volatilidad de los precios agrícolas, pero la disponibilidad de suministros mantuvieron los precios en una leve tendencia a la baja.

Los precios agrícolas han aumentado desde septiembre y aumentó casi un 4 por ciento desde el comienzo del conflicto. La inseguridad alimentaria ha ido aumentando durante varios años y, hasta agosto de este año, afectaba a más de 210 millones de personas que viven en países que enfrentan conflictos y violencia. La escasez de recursos ha obstaculizado la distribución de alimentos por parte de las agencias de ayuda mientras responden a varios conflictos y desastres, incluidos Afganistán, Medio Oriente, África subsahariana y Ucrania (PMA 2023).

En particular, el último conflicto en Medio Oriente ha exacerbado la inseguridad alimentaria en la región, ya que el 53 por ciento de la población de Gaza ya enfrentaba inseguridad antes del conflicto. Más allá de su impacto directo sobre las poblaciones afectadas, una escalada podría empeorar la inseguridad alimentaria a nivel mundial, particularmente si los precios de los alimentos suben y los fondos para su distribución se reducen aún más.

Pasando a los pronósticos, el reporte menciona que los precios agrícolas caerán un 7 por ciento en 2023 y otro 2 por ciento en 2024 y 2025 debido a la abundante oferta. Los precios de los alimentos y las bebidas disminuirán ligeramente más, mientras que las materias primas agrícolas aumentarán más del 1 por ciento. Tras una caída de más del 11 por ciento en 2023, se prevé que el índice de precios de los cereales caiga un 4 por ciento en promedio en 2024 y 2025 en medio de abundantes suministros y niveles adecuados de existencias. Sin embargo, los precios del arroz se mantendrán altos hasta 2024, suponiendo que India mantenga sus restricciones a la exportación.

Las perspectivas suponen un El Niño de moderado a fuerte. Se espera que los precios del azúcar y el cacao disminuyan desde los máximos de 2023, aunque los precios de la fruta deberían mantenerse altos en 2024 debido a la escasez de oferta afectada por el clima. Se espera que los precios de los fertilizantes disminuyan a medida que aumente la oferta, pero es probable que se mantengan por encima de los promedios históricos debido a algunas limitaciones de la oferta y a las actuales restricciones a la exportación de fertilizantes en China.

Los riesgos geopolíticos han aumentado marcadamente a raíz del último conflicto en el Medio Oriente y constituyen el riesgo al alza más importante para los precios de las materias primas. Si el conflicto se intensifica y se convierte en un conflicto regional más amplio, el impacto en los mercados de productos básicos podría ser significativo. Los precedentes históricos indican que, dependiendo de la duración y la escala de una escalada del conflicto, es posible que se produzcan importantes perturbaciones en el suministro y aumentos vertiginosos de los precios.

Se analizaron tres escenarios de riesgo que dependen de la gravedad del impacto de una escalada del conflicto en el suministro de petróleo. Cada escenario considera un rango de posibles caídas iniciales de la oferta a la luz de episodios anteriores y presenta un rango correspondiente para el impacto inicial sobre los precios. En un escenario de pequeña perturbación, el suministro mundial de petróleo se reduciría entre 500 mil y 2 millones de barriles diarios (0.5 y 2 por ciento del suministro de 2023). Como resultado, los precios del petróleo aumentarían inicialmente entre un 3 y un 13 por ciento por encima del pronóstico de referencia del cuarto trimestre de 2023 de 90 dólares el barril.

En un escenario de perturbación media, el suministro mundial de petróleo se reduce entre 3 y 5 millones de barriles diarios (aproximadamente entre el 3 y el 5 por ciento del suministro de 2023). Esto elevaría los precios del petróleo entre un 21 y un 35 por ciento por encima del pronóstico de referencia en el cuarto trimestre de 2023. Por último, en un escenario de gran perturbación, el suministro mundial de petróleo caería entre 6 y 8 millones de barriles diarios (aproximadamente entre el 6 y el 8 por ciento del suministro de 2023). Esto elevaría los precios del petróleo entre un 56 y un 75 por ciento por encima del valor de referencia del cuarto trimestre de 2023.

Este tipo de interrupciones en el suministro de petróleo pueden tener un impacto en cascada en los precios de otras materias primas, especialmente los precios del gas natural. Más allá de los impactos en los precios de la energía, también harían subir los precios de los metales y las materias primas agrícolas.

Otros riesgos geopolíticos, incluye el cese de la Iniciativa de Granos del Mar Negro ha limitado el alcance de las exportaciones ucranianas de cereales y semillas oleaginosas, y mayores interrupciones en el transporte a granel y la distribución de energía podrían hacer subir los precios de los alimentos y la energía. Además, las restricciones a las exportaciones de ciertos productos básicos podrían provocar aumentos de precios.

Los fenómenos meteorológicos graves provocados principalmente por El Niño en los próximos seis meses, como las inundaciones, podrían afectar tanto a la producción agrícola, donde algunas áreas experimentarán un clima más seco, por lo que los riesgos alcistas incluyen el posible impacto de olas de calor y sequías inducidas por El Niño.

En el lado negativo, un crecimiento global más débil de lo esperado, particularmente en la manufactura y el comercio, es un riesgo clave a la baja. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales podría afectar aún más la demanda de materias primas utilizadas en la industria y la construcción y provocar una caída de los precios de las materias primas industriales.

