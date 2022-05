El Decreto de exención de aranceles podría ser insuficiente para reducir precios de alimentos

El lunes 16 de mayo se publicó el” Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican”, donde se incluyeron diversos productos básicos que forman parte de la canasta básica del consumo en los hogares, particularmente de más bajos ingresos.

Este Decreto suspende los aranceles a las importaciones de alimentos básicos durante un año (mismo que podrá ser prorrogable uno más). Particularmente los alimentos que entrarán al país con un arancel cero son animales vivos, aceite de maíz, arroz, atún, carne de res, cerdo, pollo, y ovinos; cebolla, chile, jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria, tomate preparado, papa procesada, así como la harina de maíz, la de trigo, el maíz blanco, el sorgo y el trigo.

Cabe mencionar que no se incluyeron dentro de las exenciones a los aranceles los fertilizantes, que son muy importantes para incrementar la producción nacional de alimentos y bajar el costo actual de los precios internacionales. Por lo que estas acciones combinadas, incrementarán la competencia para los productores nacionales, al tiempo que se solicitan el congelamiento de ciertos productos básicos, pero no procuran bajar los costos de producción para nuestros productores.

Es necesario dejar claro que en principio los productores están de acuerdo en que se tomen medidas que vayan a apoyar el acceso a la alimentación de la población de más escasos recursos, entre los que se cuentan un gran número de pequeños productores. Pero es importante que las políticas públicas implementadas apoyen al mismo tiempo la competitividad de los productores y reduzcan sus costos de producción, por ejemplo, por medio de exenciones a los aranceles de fertilizantes (liberando también la posibilidad de su importación), reducción a los precios de los combustibles e insumos estratégicos proveídos y/ comercializados por el gobierno como son los fertilizantes nitrogenados y otros insumos energéticos.

Otra estrategia que el gobierno federal pudiera impulsar con la Secretaría de Economía es activar revisiones de parte de la Profeco y la Comisión Federal de Competencia, para que se desincentive cualquier abuso en los precios de los insumos más importantes, como son los fertilizantes y las semillas híbridas, para que los incrementos no afecten los márgenes de los productores y nuestros productores no pierdan competitividad ante esta apertura del mercado.

Eso mismo se debe de hacer a lo largo de toda la cadena de valor, porque no solo en los productos primarios se han dado incrementos fuertes. Así lo expreso el Secretario de Agricultura Víctor Villalobos cuando llamó a las tiendas de servicio y departamentales a cerrar filas en favor de la seguridad alimentaria del país, ante el actual ambiente de incertidumbre y de volatilidad global, evitando la especulación o encarecimiento de los productos sin razón justificable.

Cabe destacar que todos los productos mencionados están exentos de aranceles en los tratados de libre comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, así como con otros países. Por lo que no queda claro que tanto se pueda mejorar los precios de los alimentos, porque ya estamos libres a las importaciones de los mayores productores del mundo. Si acaso la estrategia sería buscar oportunidades de una reducción de precios con países que actualmente no comerciamos y que tengan precios menores que los de nuestros principales socios comerciales.

Sin embargo, esto abre un riesgo adicional para la producción nacional: si con el ánimo de importar de otros países, se obvian protocolos y normatividad sanitaria o de inocuidad que puedan poner en riesgo la producción nacional o la salud de los consumidores, por lo que abogamos para que se redoblen los esfuerzos de las autoridades sanitarias, para mantener nuestra posición sanitaria a nivel mundial y evitar importar indiscriminadamente productos de países que no sean confiables o que no cumplan cabalmente la normatividad. Porque puede darse que aquellos productos que tengan u menor precio, se deba a que no puedan venderse en otros mercados por problemas sanitarios o de inocuidad.

Esta situación ya se está viendo en el caso de la Papa. Que se abrió el mercado al producto en fresco, cuando hay serias dudas con respecto a los posibles problemas sanitarios que se pueden dar al introducir papa fresca en las regiones de cultivo.

Por todo lo anterior, los productores deben buscar producir más y mejores alimentos, con una alta eficiencia e integridad, garantizando la inocuidad de sus productos, para proveer alimentos sanos, inocuos y altamente nutritivos, reduciendo las pérdidas postcosecha y mejorando la comercialización, para que los productos del campo lleguen al mejor precio posible a las familias de México.

Redacción: Omar Ahumada

Fuente: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652070&fecha=16/05/2022#gsc.tab=0

https://www.debate.com.mx/economia/SADER-llama-a-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-a-cerrar-filas-ante-volatilidad-20220517-0300.html