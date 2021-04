Amante del dominó, las Chivas del Guadalajara y el tequila, el doctor Lomelí fue también un practicante de la charla con los amigos, un especialista en vivir la vida y generoso en su amistad, que otorgaba siempre sin cortapisas.

El doctor Lomelí fue unos de esos personajes entrañables que saben que una vida desperdiciada es un pecado, así que vivió intensamente cada uno de los roles que la vida le permitió. Descanse en paz un gran ser humano.

De esta manera han reaccionado en las redes sociales tras darse a conocer su deceso:

Lucila Valenzuela

Un Gran Médico y un Gran Ser Humano DEP Fortaleza para su Familia por tan grande pérdida

Rossita Rentería Estrada

Lamentable noticia, me estrujó el corazón, un excelente ser humano, pocos doctores con ese amor a su vocación, para mí no solo fue un gran doctor, sino un consejero, no hay palabras ante tal pérdida, fortaleza para la familia Lomelí y descanse en paz, y sabemos que dónde quiera que esté hará lo mismo que hizo en esta vida.

Melissa Rodríguez

Espero que esté descansando, Doctor, toda mi familia y yo le teníamos enorme aprecio y fe , fui su paciente toda mi infancia, nunca olvidaré su grandeza y corazón que tenia en su labor, nuestro pésame esta con la familia Meillón.

María Luisa Campos

Descanse en paz Dr. Lomelí, excelente pediatra, persona, consejero, me quedo corta con las palabras de agradecimiento ya que siempre fue muy empático ante la situación. Adoraba el servir como médico siempre con una sonrisa, un carisma, paciencia e incluso apoyándonos en las consultas. Siempre además de consultarlos porque iban malitos usted con las palabras indicadas y primeramente Dios todo iba a estar bien. Nos trasmitía mucha paz, además era nuestro consejero tanta paciencia y apoyo que recibimos por parte de este gran ser humano que el día de hoy partió, siento una profunda tristeza por su partida. Le mando un abrazote Dr. Lomelí mis tres hijos que son Miroslava, Miguelito, Chantelle y yo hasta el cielo.

Que Dios lo reciba con los brazos abiertos. Le deseo pronta resignación a su Señora esposa Sra. Silvia, hijos y familia pronta resignación . Descanse en paz Dr. Lomelí un abrazote hasta el cielo.

Adrián Flores

Fue doctor de mis hijos y me curó al más peque de una enfermedad bastante severa , le tengo mucho por agradecer al doctor Lomelí, que en paz descanse , se nos fue un excelente Doctor Pediatra.

Mireya Zamudio

Que triste noticia. Otro médico como él no lo habrá jamás. Pronta resignación para la familia. Al igual que muchas madres como yo, también atendió a mis tres hijos. Un gran ser humano que a veces ni las consultas cobraba, siempre decía “mejor compra el medicamento primero”. Estoy segura que se encuentra en la gracia de nuestro Dios en el cielo.